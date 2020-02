(Görüntülü) Hasan Çavuşoğlu En az 3 maç alırsak rahatlarız

Engin ANAK ALANYA-ANTALYA,(DHA)

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Şu an olduğumuz yer Alanyaspor\'a ve camiamıza yakışmıyor ama futbolun içinde bunlar var. Önümüzdeki süreç daha yukarılara çıkmak için bir fırsat olacak. En az 3 maç alırsak rahatlarız dedi.

Aytemiz Alanyaspor, 24 Kasım Cumartesi günü sahasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri\'nde yeni teknik direktör Sergen Yalçın gözetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra sürat çalışması yapan futbolcular antrenmana 5\'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alanda oyun ve pres çalışması yapan turuncu yeşilli ekip antrenmanı 3\'lü turnuvayla tamamladı. Turnuvanın galibi turuncu takım oldu. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenmana milli takımlardaki Merih, Fernandes ve Campos ile sakatlığı bulunan Mbilla ve Barış katılmadı. Ayrıca Ufuk, Taha ve Sackey ise takımdan ayrı çalıştı.

HASAN ÇAVUŞOĞLU GALİP GELMEK İSTİYORUZ

Antrenmanı takip eden Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçe maçından sonra Sergen Yalçın ve ekibinin geldiğini hatırlatan Başkan Çavuşoğlu, Milli maç arası, hem sakat oyuncularımızın iyileşmesi hem de yeni hocamızın oyuncularla daha fazla zaman geçirmesi anlamında önemi var. En önemlisi de hafta sonu oynayacağımız Kayserispor maçı var. Son haftalardaki kötü gidişata son verilmesi gerekiyor. Bu maçta galip gelmek istiyoruz. Kayseri iyi, güçlü ve önemli bir takım. Zor maç olacak ama bizim de artık bir çıkış yakalamamız gerekiyor. Ligin kalan ilk yarısındaki son maçlarda daha yukarılara çıkmamız gerekiyor. Yoksa ligin ikinci yarısında sıkıntı yaşarız dedi.

CAMİAMIZA YAKIŞMIYOR

Taraftarların takımı yalnız bırakmadığını belirten Çavuşoğlu, Taraftarlar iyi ve kötü zamanlarda yanımızda olmuştur. Yine olacaklardır. Sadece taraftar grubu değil herkesi bu maça davet ediyoruz. Bu maç çok önemli. Şehrimizin takımına hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor. İnşallah kenetlenip daha yukarılara çıkacağız, geçen senelerde olduğu gibi yukarılara çıkmamız gerekiyor. Şu an olduğumuz yer Alanyaspor\'a ve camiamıza yakışmıyor ama futbolun içinde bunlar var. Penaltı atamıyorsun, gol atamıyorsun, rakip takımın pozisyonu olmasa bile 1 gol bularak 3 puanı alıyor. Bu her takım için geçerli. Önümüzdeki süreç daha yukarılara çıkmak için bir fırsat olacak En az 3 maç alırsak rahatlarız. 5 maçın 5\'ini de almak istiyoruz ama en azından 3\'ünü almak istiyoruz. İnşallah önümüzdeki 5 maçı iyi değerlendireceğimize inanıyorum. 20 puanı bulmamız gerektiğini düşünüyorum diye konuştu.

Aytemiz Alanyaspor yarın saat 16.00\'da basına kapalı olarak gerçekleştireceği antrenmanla çalışmalarına devam edecek.