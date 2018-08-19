(Görüntülü) Hareketsiz bulduğu kuşa, kalp masajı yaptı

Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Konya), (DHA)- KARAMAN\'ın Ermenek ilçesinde Ali Demir (41), köpeğinin kazada telef olduğu gün, önüne düşen kalbinin durduğunu iddia ettiği kuşa kalp masajı yaptı. Bir süre sonra kuş kendisine gelirken, o anlar cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.



Galerici Ali Demir\'in, ofisinin bahçesinde beslediği Kangal cinsi köpeklerden biri, cuma günü zincirini kopardı. Yola çıkan köpek, otobüsün çarpması sonucu telef oldu. Çok sevdiği köpeğinin üzüntüsünü yaşayan Demir, işyerinin bahçesinde oturduğu sırada önüne bir kuş düştü. Kuşu alıp kontrol eden Demir, iddiaya göre kalbinin çalışmadığını fark etti. Ali Demir, işaret parmağıyla kuşa kalp masajı yaptı. Bir süre sonra kuş kendisine geldi. Demir, kuşu doğaya bıraktı. Demir\'in, kuşa kalp masajı yaptığı anlar ise yakınları tarafından cep telefonunun kamerasıyla kaydedildi.



Köpeğinin ölmesine üzüldüğünü belirten Demir, şunları söyledi:



\'\'Ofisin bahçesinde otururken önümüze bir kuş düştü. Elime alıp baktım. Kalbinin çalışmadığını fark ettim. Daha önce televizyonda hayvanlara yapılan kalp masajını izlemiştim. İşaret parmağımla kalp masajı yaptım. Bir süre sonra kuşun kalbi çalıştı. Bu bana teselli oldu. Yüce Mevlam, bir tane can alırken, bir tane canın geri dönmesine beni vesile etti. Bundan dolayı çok mutlu oldum. Ofisin içine klimalı ortamda bir iki saat kuşu beklettik. Su içirdik. Sonra kendine gelince doğaya bıraktım.\'\'



Hayvanlara karşı herkesi duyarlı olmaya davet eden Demir, \'\'Biz biraz daha dikkatli olursak, onların da yaşama şansı artar. Araç kullanırken köpek ya da bir canlı gördüğümüzde hızımızı düşürelim. Çarptıysak bile onları bir veterinere götürelim. Onlarda can taşıyor\'\' dedi.