(Görüntülü) Hareketli yaşam için araçlarını bırakıp, yürüdüler

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de bir grup, Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle araçlarını bırakarak yürüyüş yaptı. Korteje katılan Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, \"Edirne halkının böyle güzel bir şehirde yürümenin farkındalığını görmesini istiyoruz. O anlamda da biz istiyoruz ki Edirneliler hem toplu taşıma araçlarını kullansınlar hem de yürüyerek işlerine ve yollarına devam etsinler\" dedi. Edirne Belediyesi, Avrupa Birliği Hareketlilik Haftası nedeniyle \'Aracını bırak, yürü\' etkinliği düzenledi. Hareketli bir yaşam ile karbon salınımına dikkat çekmek için düzenlenen etkinliğe Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu ile bir grup katıldı. Fatih Mahallesi\'ndeki etkinlikte konuşan Tanrıkulu, birçok yere yürüyerek gidilebileceğini göstermek istediklerini belirterek, \"16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerimiz devam ediyor. Bu şehirde de yürüyerek işlerimize gidebileceğimizi ve birçok yere yürüyerek varabileceğimizi göstermek için etkinlikler yapıyoruz. Bu tür etkinlikleri ve halkımızla olan bu tür diyalogları artırarak buranın daha çevreci ve daha az kirletilen bir şehir olmasını istiyoruz. Çünkü araçlardan çıkan karbonmonoksit gazı ve karbon seviyesinin artışı insan sağlığına çok zararlı. Betonlaşma zararı daha çok artırıyor. Biz de yürüyerek daha sağlıklı olalım istiyoruz. Avrupa\'nın en obez ülkesinin Türkiye olduğunu okudum ve çok üzüldüm. Edirne halkının böyle güzel bir şehirde yürümenin farkındalığını görmesini istiyoruz. O anlamda da biz istiyoruz ki Edirneliler hem toplu taşıma araçlarını kullansınlar hem de yürüyerek işlerine ve yollarına devam etsinler\" ifadelerini kullandı. \'Aracını bırak, yürü\' etkinliğine katılanlar ellerinde Türk bayraklarıyla yaklaşık 1 kilometrelik yürüyüş parkurunu tamamladı.