(Görüntülü) Harçlıklarıyla köpeklere mama ve kulübe aldılar

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir)- BALIKESİR\'in Burhaniye ilçesindeki bir lisenin öğrencileri, belediyeye ait köpek barınağına, harçlıklarıyla satın aldıkları köpek kulübeleri ve mamalarını hediye etti. Lisenin Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Çiğdem Zengin ve öğrenciler tarafından Burhaniye Belediyesi Köpek Barınağı\'na ziyaret düzenlendi. Yaklaşık 200 köpeğin bulunduğu barınağa giden 35 öğrenci, harçlıkları ile satın aldıkları köpek maması ve köpek kulübelerini de beraberinde götürdü. Öğrencilere Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır da eşlik ederken, veteriner Emrah Güleç, hayvanlar ve barınak hakkında bilgiler verdi. Harçlıkları ile satın aldıkları 3 köpek kulübesi ve 5 torba mamayı teslim eden öğrenciler, köpekleri de sevdi. Öğrencilere hediyeler için teşekkür eden Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır, \"Burhaniye Belediyesi olarak körfezde hayvan barınağı olan tek belediyeyiyiz. Biz yıllarca çalışıp burasını modernize ediyoruz. Öğrenciler bir gezi düzenledi. Bizde onları burada ağırladık. Şu anda barınağımızda 200’ün üzerinde hayvan bulunmaktadır. Bunlar sokakta gezen, hasta olan ve bakıma muhtaç olan hayvanlardır. Burada rehabilite ediyoruz. Kısırlaştırıyoruz, ilaçlarını veriyoruz. Sağlıklarına kavuştukları zamanda doğal ortamları olan sokağa salıyoruz\" dedi. Öğretmen Çiğdem Zengin ise etkinlikle öğrencilerin hayvanlara karşı olan duyarlılıklarını arttırmayı amaçladıklarını belirtti. Hayvanları sevdiğini anlatan öğrencilerden Ahsen Bayraktar ise \"Onlar için mama aldık ve kulübeler yaptırdık. Çok mutluyuz. Köpekleri çok seviyoruz\" dedi.