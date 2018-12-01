(Görüntülü) Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 44 kilo 468 gram kokain ele geçirildi

HAMZABEYLİ Sınır Kapısı\'ndan Türkiye\'ye giriş yapan otomobilde 13 milyon 350 bin TL değerinde 44 kilo 468 gram kokain ele geçirildi. Ukrayna uyruklu otomobil sürücüsü tutuklandı.



Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye’ye büyük miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Plakası belirlenerek, takibe alınan otomobil Hamzabeyli Gümrük Sahası\'nda x-ray taramasına yönlendirildi. X-ray kontrolü ve detaylı aramada otomobildeki gizli bölmelerde 44 kilo 468 gram kokain bulundu. Ukrayna uyruklu sürücü ve beraberindeki 2 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden sürücü tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



TRAKYA\'DA GÜMRÜK EKİPLERİNCE BİR SEFERDE ELE GEÇİRİLEN EN YÜKSEK MİKTAR



Ticaret Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamada ele geçirilen 44 kilo 468 gram kokainin, Trakya bölgesinde gümrük idarelerinde bir seferde yakalanan en yüksek miktar olarak kayıtlara geçtiği bildirildi. Kokainin piyasa değerinin 13 milyon 350 bin TL olduğu kaydedildi.