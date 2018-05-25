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(Görüntülü) Hamile kadına otomobilin çarptığı anlar kamerada

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 7 aylık hamile Gamze Şişekıran (22), otomobilin çarpması sonucu yaralandı

25 Mayıs 2018 17:00

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 7 aylık hamile Gamze Şişekıran (22), otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza, Malkara-Hayrabolu karayolunun Gürgen Bayırı mevkiinde meydana geldi. Geçimlerini kömür toplayarak sağlayan Şişekıran Ailesi\'nin fertleri, Şahin Mahallesi\'nde topladıkları kömürleri patpat olarak tabir edilen tarım aracına yükleyip eve dönerken, yol üzerinde gördükleri kiraz ağacı yanında durdu. 7 aylık hamile Gamze Şişekıran, biraz kiraz topladıktan sonra ailesinin yanına gitmek için yolun karşısına geçerken Oktay Keser\'in (50) kullandığı 34 GL 449 plakalı otomobil hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın, ailesi tarafından yoldan durdurdukları başka otomobille Malkara Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. İlk müdahalesinin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi\'ne sevk edilen Şişekıran\'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı, karnındaki bebeğin de iyi olduğu belirtildi. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Oktay Keser, sevk edildiği savcılıkta serbest bırakıldı.

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