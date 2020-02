(Görüntülü) Halit Aydın Bilim ve Araştırma Ödülleri sahiplerini buldu

İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Aydın Üniversitesi Toplumsal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (TARMER) tarafından düzenlenen “Halit Aydın Bilim ve Araştırma Ödülleri” sahiplerini buldu. Eğitime verdiği önemle bilinen ve görev yaptığı süre boyunca bir üniversite kuracak sayıda bilim insanı yetiştiren merhum Maçka Müftüsü Halit Aydın adına başlatılan ve her iki yılda bir düzenlenen “Halit Aydın Bilim ve Araştırma Ödülleri” düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Konusu “Son Beş Yılda Türkiye’de Boşanmaya Etki Eden Faktörler ve Sonuçları” olarak belirlenen bilimsel makalelerin yarıştığı ödül sürecinin finalinin yapıldığı törene, aralarında Devlet Eski Bakanı ve Diyanet İşleri Eski Başkanı Prof. Dr. Mustafa Said Yazıcıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Dairesi Eski Başkanı Şükrü Öztürk, Avrupa Birliği ve Devlet Eski Bakanı Egemen Bağış gibi isimler de katıldı. Törende, Halit Aydın’ı yakından tanıyan konuklar, onun hakkındaki anekdotları aktardı. Yarışmada birincilik ödülünü, Prof. Dr. Hayriye Atik, Prof. Dr. Mustafa Sait Yazıcıoğlu’ndan aldı. İkincilik ödülünü Dr. Öğr. Üyesi Gül Esra Atalay alırken, üçüncülük ödülü ise Prof. Dr. İrfan Kalaycı’nın oldu. “İLİM AŞIĞI BİR İNSANDI” İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın, babası Halit Aydın’ın ilim ve irfan aşığı bir insan olduğunu söyledi. Babası için ‘dini camiye hapsetmeyen din adamı’ dediklerini ifade eden Dr. Mustafa Aydın, “Babam kız çocuklarının okumasını farz kılmıştı. ‘Kız çocuklarını okutmayan, gerçek mümin sayılmaz’ diye fetva veren bir insandı. Kendisini ilim öğrenmeye adamıştı. Onunla beraber çalışan herkesin muhakkak üniversite bitirmesini arzulardı. Kampüse de onun ismini verdik” dedi. Yarışmaların iki yılda bir düzenleneceğini planladıklarını söyleyen Aydın, “TARMER bünyesinde rahmetli babamın adına bilim ödülleri koyduk. Babamın adını her yerde yaşatmaya çalışıyoruz. Biz önceki yıllarda da toplumun en önemli konularını gündeme getirmiştik, bu dönemde de böyle yaptık. Çalışmaları akademisyenlerimiz yaptılar, hem onlara bir ödül töreni oldu hem de bu vesileyle babamızı andık. Birini yâd ederken onun topluma bırakacağı mesajların ve çalışmaların arkadan gelen nesillere aktarılması için bu tür etkinliklerin önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu. “EVLİLİKLERİN YÜZDE 40’I BOŞANMAYLA SONUÇLANIYOR” İstatistiklere göre Türkiye’de evliliklerinin yüzde 40’ının boşanmayla sonuçlandığını ve bu rakamın yüksekliğinin korkutucu olduğunu söyleyen Dr. Mustafa Aydın, “Evliliklerin yüzde 40’ı boşanmayla sonuçlanıyor. Bu da değerlerin kaybolduğuna, aile kavramının zayıfladığı anlamına gelir. Eskiden ‘mezara kadar’ diye bir tabir vardı. Bu da çok önemliydi. Gittikçe toplumun değerlere karşı olan zayıf yaklaşımları maalesef bunları gittikçe güçsüzleştirdi ve bu duruma getirdi. Bu durumların hepsini beraber ortadan kaldırmayı umuyoruz” ifadelerini kullandı. “BOŞANMA CİDDİ BİR TOPLUMSAL PROBLEM” Yarışmada birincilik ödülüne layık görülen Prof. Dr. Hayriye Atik, kendilerine bir fırsat verildiğini ve konuyu keyif alarak çalıştığını söyledi. “Toplumsal bir yara olduğu için benim de çok dikkatimi çeken bir konu oldu” diyen Atik, Türkiye’de son yıllarda boşanma oranlarındaki artış rakamlarının çok hızlı yükseldiğini söyledi. Atik, “Boşanma ciddi bir toplumsal problem olarak karşımıza çıkıyor. Burada etki eden faktörler büyük önem taşıyor. Etki eden faktörler arasında en önemli yeri ‘eğitim’ alıyor. Boşanmanın getirdiği sonuçlar herkesi etkileyebiliyor” dedi. Eğitim düzeyinin düşük olmasının boşanmaya sebep olan etmenlerin ilk sırasında belirtilebileceğini dile getiren Atik, “Eğitim düzeyi iyileşirse yaş farkı gibi faktörler de ortadan kalkar. Boşanma oranlarına etki eden eğitim, yaş farkı, geçimsizlik, aileler, şiddet gibi bir sıralama söz konusu. Boşanmalar toplumun dağılmasına yol açıyor, bu yüzden boşanmaların yaşanmamasını temenni ediyoruz” diye konuştu. HALİT AYDIN KİMDİR? 9 Şubat 1928’de H. Hafız İsmail Efendi\'nin ilk oğlu olarak dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimine eş zamanlı olarak babası ve hocası Hafız İsmail Hakkı Aydın\'ın dini ve akli ilimlerin yanında, Arapça ve Farsça yabancı dil öğrenimini tamamlayarak icazet aldı. Babasının talimatıyla çeşitli din eğitimi hizmetlerinde bulundu. Daha sonra Yüksek Kıraat ve Talim eğitimini Şeyh-ul Kurra Trabzonlu Hafız Haydar Özak\'tan tamamladı. 15 Mayıs 1940 tarihinde hafızlığını ikmal ederek diplomasını aldı. Daha sonra Ragıp İmamoğlu, Hasan Çavuşoğlu ve Trabzon Müftüsü Salih İmamoğlu\'ndan Arap ve Fars Edebiyatı eğitimi aldı. 952\'de askerlik görevini Erzincan\'da tamamladıktan sonra 1954\'de Adana Saimbeyli ilçesine müftü olarak tayin edildi. Daha sonra sırasıyla 1955 yılında Trabzon Tonya Müftülüğü\'ne, 1957 yılında Akçaabat Müftülüğü\'ne, 1961 yılında ise Maçka Müftülüğü\'ne atandı. 1983-1988 yılları arası beş yıllık Sürmene Müftülüğü dönemi hariç 15 Temmuz 2005 yılında emekli oluncaya kadar Maçka Müftüsü olarak görev yaptı. Adnan Menderes tarafından “Cumhuriyet tarihinin en aydın müftülerinden biri” olarak tabir edilen ve tüm Karadeniz Bölgesi’ni kapsayan bir anlamda “Bölge Müftüsü” olarak da anılan Halit Aydın 19 Kasım 2005 tarihinde vefat etti.