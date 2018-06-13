(Görüntülü) Halaçoğlu: Güneş 25 Haziran'da farklı doğacak

Oktay ENSARİ- Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- İYİ Parti Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Türkiye’nin 25 Haziran\'dan sonra huzura kavuşacağını söyleyerek, \"Güneş 25 Haziran\'da farklı doğacak. Elektriğe, ampule gerek kalmayacak\'\' dedi. İYİ Parti\'nin milletvekili adayları ve il başkanı Emine Bagcı ile birlikte Kayseri il merkezinde basın toplantısı düzenleyen Yusuf Halaçoğlu, \'\'İstesem Kayseri birinci sıra adayı olurdum. Ama o zaman da Yusuf Halaçoğlu olamazdım. Bana, MHP grup başkanvekili olduğumda Kültür Bakanlığı bile teklif edildi. Ama bunu zül kabul ederim dedim. Makamlar hizmet için araçtır. Amaç değildir\'\' dedi. İnsanlar korku içinde oldukları için siyasi düşüncelerini ve kime oy vereceklerini açıklayamadığını belirten Halaçoğlu, \"Seçim, Türk milletine iyilikler getirecek. İyi olacak. Ak partinin 16 yıllık iktidarı değişecek, parlamenter sistem geri gelecek. TV\'lere gazetelere haberlerimiz girmiyor. İYİ Parti\'yi kırmızı çizgi ilan ettiler. Biz de bu yüzden halkımızla direkt temas kuruyoruz. Bu hükümet hala Esat ile niye temas kurmuyor, anlayamıyoruz. Ülkemizdeki Suriyeliler ülkelerine bayramda gidip, bayramlaşıp geliyorsa, demek ki sıkıntı yok demektir. Buraya para için geliyor, para. 150 milyar TL bunlara harcanıyor. Gitsinler ülkelerine, biz de gelecek bayram Suriye\'de onların çayını içmeye gideriz\'\' diye konuştu. ‘ELEKTRİĞE, AMPULE GEREK KALMAYACAK’ Türkiye’nin 25 Haziran\'dan sonra huzura kavuşacağını belirten Yusuf Halaçoğlu, \'\'Cumhurbaşkanlığı seçimi Aziz Yıldırım meselesi gibi olacak. Türkiye, bu değişimle huzura kavuşacak. Güneş 25 Haziran\'da farklı doğacak. Elektriğe, ampule gerek kalmayacak\'\' dedi Halaçoğlu, milliyetçi ve ülkücü kökenden geldiklerini, demokrasiyi, Türklüğü ayaklar altına alanlar için mücadele ettiklerini, bazılarının bunlardan hesap sormak isterken, yanlarında yer aldıklarını belirterek, \'\'İşte biz bunun için ihraç edildik. Bazıları Türklüğü ayaklar altına alırım diyenlerin hala peşinde\'\' diye konuştu. Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener\'e yapılan yakıştırmaların dinen gıybet olduğunu belirten Yusuf Halaçoğlu, \"Meral Hanım \'İşte buradayım\' diyor, bunları ispatlamayan \'Namussuz, şerefsiz\' diyor. Ramazan ayında dini bütün geçinenler, genel başkanlarına tapınıp, şirke girenler bile var. Ülkede yüzde 20 işsiz var, Erdoğan kıraathane açacakmış. Kitap okumak isteyen kütüphaneye gider\'\' diyerek sözlerini tamamladı.