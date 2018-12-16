(Görüntülü) Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı evinde mağlup oldu

Mehmet ÖZKAN / HAKKARİ, (DHA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1\'inci Ligi\'nde mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, ligin 7\'inci haftasında evinde konuk ettiği İstanbul-Sarıyer Keçiburnu Kadın Futbol takımına 3-2\'lik skorla yenildi. TFF Kadınlar Futbol Ligi 1\'inci Lig\'de mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, ligin 7\'inci haftasında, kendi evinde Kireçburnu Kadın Futbol takımını konuk etti. Aşağı Merzan Mahallesi\'ndeki şehir stadyumunda oynanan maç oldukça çekişmeli geçti. Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı\'nın ilk golü, 21\'inci dakikada takımın Gürcistan uyruklu oyuncusu Teona Bakradze ile geldi. Rakip takıma karşı maçın ilk yarısında daha üstün bir futbol sergileyen ev sahibi Hakkarigücü Kadın Futbol Takımının ikinci gölünü ise, Kazakistan uyruklu Shokhista Khojasheva kaydetti. Keçiburnu Kadın Takımı, İlayda Civelek\'in 40\'ıncı dakikada kaydettiği golle farkı bire indirdi. Rakip takım, bu dakikalardan sonra ev sahibi takıma karşı üs üste kontra ataklar geliştirdi. Pozisyonları değerlendiren Sema Baydur, 54\'üncü dakikada attığı golle takımına beraberliği getiren isim oldu. Rakip takım, 70\'inci dakikada Müzeyyen Dilek Özbilal\'ın attığı muhteşem golle 3-2\'lik üstünlüğü sağladı. Karşılaşmayı İstanbul-Sarıyer Keçiburnu Kadın Futbol Takımı 3-2\'lik skorla kazandı.