(Görüntülü) Hakkari'deki kayak merkezi, İran ve Iraklıları bekliyor

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi\'ndeki kayak pistinin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi amacıyla, 2 ay önce çalışmalarına başlanan 1200 metre uzunluğundaki pist ve dörtlü telesiyej çalışmalarında sona gelindi. 15 milyon TL\'ye mal olan kayak pistinde incelemelerde bulunan Vali İdris Akbıyık, Merga Bütan Kayak Merkezi\'nin Hakkâri, Van ile komşu ülkeler Irak ve İran\'ın kayak ve dağ turizminde önemli bir merkezi olmaya aday olduğunu söyledi. Hakkari\'ye 12 kilometre uzaklıkta bulunan Merga Bütan\'daki Kayak Merkezi ulusalararası yarışmaların yapılabileceği düzeye getirilmesi için daha önce 900 metre olan pist 1200 metreye çıkarılırken, telesiyej sayısı da 4 oldu. Hakkari Valiliği İl Özel İdaresi ile Doğu Anadolu Kalkınma Projesi (DAKA) destekleriyle yapılan kayak pisti için 15 milyon TL mal olduğu belirtildi. Hakkari Valisi İdris Akbıyık, beraberindeki Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü ile birlikte çalışmalarında sona gelinen kayak merkezinde incelemelerde bulunup bilgi aldı. Vali Akbıyık, Hakkâri Valiliği ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) arasında imzalanan protokol ile Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanan Hakkâri Kış Sporları Kapasite Geliştirme Projesi’nin tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi. \'KOMŞU ÜLKELERİN GÖZDESİ OLMAYA ADAY\' Merga Bütan Kayak Merkezi\'nin Hakkari, Van ve komşu ülkeler Irak ile İran’ın kayak ve dağ turizminde önemli bir merkezi olmaya aday olduğunu belirten Vali Akbıyık, \"Şu anda Türkiye’de kar kalınlığının en fazla olduğu yer Merga Bütan Kayak Merkezi. Burada yaklaşık bir buçuk metre kar bulunuyor. Ne Erciyes’te, ne Uludağ’da ne de Palandöken’de bu kadar kar yok. Şu anda telesiyej çalışmalarımız bitmek üzere. Yaklaşık 3 kilometrelik bir kayak alanı ortaya çıkacak. Telesiyej uzunluğu 1.180 metredir. Bu proje DAKA ve Hakkâri Valiliği İl Özel İdaresi tarafından yapılıyor. Hakkârililere hayırlı uğurlu olsun. Bugün kar yağışından dolayı kayak yapılamıyor. Ama önümüzdeki hafta vatandaşlarımız burada kış turizmini yaşayacaklar karın, dağın, hayatın tadını çıkaracaklar\" dedi.