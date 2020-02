(Görüntülü) Hakkari'de kadın futbol takımına 4 yabancı transfer

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) - TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1\'inci Ligi\'nde mücadele eden Hakkarigücü, 3 Gürcistan ve 1 Kazakistan uyruklu oyuncuyu transfer etti. Gürcü Tamari, Kristina ile Teona ve Kazak Khojasheval, oynadıkları oyunla kısa sürede Hakkarili taraftarların sevgisini kazandı. Antrenör Cemile Timur, ligde iddialı olduklarını, kendi gruplarında ilk sıradaki takımla aralarında sadece 2 puan olduğunu söyledi. Geçmişte terör olaylarıyla anılan Hakkari\'de, 2008 yılında kurulan Hakkarigücü kadın futbol takımı, peş peşe elde edilen başarıların ardından TFF 2\'nci Ligi\'nde mücadele etmeye başladı. Hakkarigücü, play-off müsabakalarında gösterilen başarı sonrası bu yıl da TFF Kadınlar 1\'inci Ligi\'ne yükseldi. Kadın futbolcular, başarılarına başarı katıp, oynadıkları futbol ile kısa sürede adlarından söz ettirerek, Hakkari\'nin gurur kaynağı oldu. Gürcistan ve Kazakistan uyruklu oyuncuların da transfer edilmesiyle güç kazanan takım, ligde oynadığı futbol ile göz dolduruyor. \"HAKKARİ VE TARAFTARIMIZA LAYIK OLMAYA ÇALIŞACAĞIZ\" Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı\'nda 8 yıl kaptanlık yapan ve şu an takımın antrenörü olan Cemile Timur, kentte ön yargıları yıktıklarını söyledi. Hedefledikleri 1\'inci Lig\'e yükseldiklerini, bundan sonraki hedeflerinin Avrupa şampiyonluğu olduğunu belirten Timur, şöyle konuştu: \"2008 yılında kadın futbol takımını kurduğumuz zaman o dönemde kız çocuklarının futbola olan alakası, ailelerin özellikle kız çocuklarına yönelik baskıları sürekli ön plandaydı. \'Bir kız çocuğu nasıl şort giyer, nasıl top oynar?\' baskıları vardı. En kötü olan şey de erken yaşlarda evlendiriliyordu. Bu sadece kadın futbol takımı için değil, genel anlamda bu sorun ile karşı karşıya geldik. Ben de bir kadın olarak açıkçası burada mücadele vermeye çalıştım. \'Kız çocuğu okumasın, futbol oynamasın\' diye bu ön yargıyı bir tarafa çekip, bu duruma geldik. Geçen yıl bu takımın başına geçtim. Takımda 8 yıl boyunca top koşturdum. Takım kaptanı olarak görev yaptım. Takımın başına geçerken bir hedefim vardı; takımın 1\'inci Lig\'e yükselmesi ve Avrupa şampiyonluğuna gitmesi. Oynadığımız lig çok farklı, çok tempolu maçlar oynanıyor. Takımların kalitesi çok yüksek, imkanları çok çok üst düzeyde. Biz de Hakkari olarak bu tempoya ortak olmak için yola çıktık ve şu anki duruma baktığımız zaman takımımız şu an iyi bir noktada. Hakkari büyük bir taraftar kitlesine sahip. Dağkent taraftar grubuna teşekkür etmek istiyorum. Onlar gerçekten de takımlarını hiçbir zaman \'Soğuk, sıcak\' demeden yalnız bırakmadı. Eğer biz bugün buralara geldiysek taraftar grubumuzun da büyük destekleri ile geldik. Onlarla gurur duyuyoruz. Biz her zaman, her yerde Hakkari\'ye ve taraftarlarımıza layık olmaya çalışacağız.\" \"HAKKARİ ANLATILDIĞI GİBİ DEĞİL\" Gürcistan Milli Takımı kadrosunda yer alan, Samsun Lüleburgaz\'dan Hakkari\'ye transfer olan Tamari Tatuashvili (27), kentten olmayanların Hakkari\'yi çok kötü anlattığını; fakat şehrin bahsedildiği gibi olmadığını söyledi. Tatuashvili, \"Hakkari\'ye transfer için teklif geldi. Açıkçası çok düşündüm. Buradaki insanları çok farklı anlattılar. \'Bombalar patlıyor, savaş var, terör var\' diye anlattılar. Ben de korktum tabi, kimse böyle bir yere gitmek istemez. Ama takımda yer alan arkadaşlara sordum. Onlar bana \'Öyle bir şey yok\' dediler. Onlara inanarak geldim. Gerçekten de insanlar Hakkari\'yi çok farklı düşünüyorlar, çok yanlış düşünüyorlar. Burayı çok sevdim. Herkes gelip, kendi görsün. Hakkari çok güzel bir yer\" diye konuştu. Gürcü Teona Bakrandze (22) ise Hakkarigücü\'ne bu yıl transfer olduğunu dile getirdi. Hakkari\'ye transfer teklifi alınca korkarak geldiğini; fakat şu an çok mutlu olduğunu belirten Bakrandze, \"Gürcistan\'dan geldim. Daha önce Ereğli\'de oynadım. Bu yıl Hakkari\'ye transfer oldum. Bu teklif geldiği zaman Hakkari nasıl bir yer, bilmiyordum. Arkadaşlarıma sordum ardından da geldim. Hakkari\'ye geldiğim için çok mutluyum ve memnunum. Takım olarak Hakkari\'yi güzel noktaya getireceğiz. Hakkari çok güzel yerlere gelecek kadar potansiyele sahip bir takım\" dedi. \'HAKKARİ\'Yİ EN İYİ NOKTAYA ULAŞTIRACAĞIZ\' Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı\'nda top koşturan Gürcistan uyruklu Kristina Bakarandze (20) de Hakkari\'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Azerbaycan Milli Takımı\'nda yer aldığını anlatan Bakarandze, \"Açıkçası Hakkari\'ye gelmek istemiyordum. Hakkari adına farklı şeyler anlatıldı ama hiç de söylendiği gibi bir yer değil. Burada insanlar çok farklı, bizlere çok iyi davranıyorlar. Bu konuda çok memnun kaldık. Bizim burada hedefimiz güzel futbol oynamak. Zaten şu an 1\'inci Lig\'de mücadele ediyoruz. En iyi noktaya gelmek için mücadele edeceğiz. Bu formaya layık olmak için her şey yapacağım. Hakkari\'yi en iyi noktaya ulaştıracağız.\" \"HAKKARİ KÜÇÜK AMA FARKLI BİR YER\" Kazakistan Milli Takımı\'nda oynayan ve Hakkarigücü\'ne transfer olan Kazak Shokhısta Khojasheva (21) ise Türkiye\'de ilk kez bulunduğunu söyledi. Khojasheva, \"Hakkari\'yi hiç duymamıştım. Hakkında bir bilgi sahibi değildim. İlk defa Türkiye\'ye geldim. Geldiğim için de çok mutluyum. İnsanlar çok iyiler. Buradan bulunmaktan son derece memnunum. Hakkari belki küçük ama farklı bir yer. İnsanlar çok farklı davranıyorlar, çok seviyorlar. Futbol adına bu beni mutlu ediyor\" dedi.