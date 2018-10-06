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Ekonomi

(Görüntülü) Hakkari'de de ekmek 1 lira 25 kuruş

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de bugün itibarıyla 210 gram ekmeğin 1 lira 25 kuruştan satılmasına karar verildi

06 Ekim 2018 20:42

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'de bugün itibarıyla 210 gram ekmeğin 1 lira 25 kuruştan satılmasına karar verildi.

Hakkari Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği, 21 Eylül\'de, kent merkezi ve ilçelerdeki fırıncılara gönderdiği yazıda, ham madde ve un fiyatlarındaki artış gerekçesi ile 200 gramı 1 liradan satılan ekmeğin, 240 gramı 1 lira 50 kuruş; 130 gram lavaş ekmeğin ise 1 liradan satılmasına karar verildiğini bildirdi. Kentteki fırınlar karar sonrası ekmeği belirtilen fiyattan satmaya başladı.

Bu kararın ardından Hakkari Belediyesi ile Hakkari Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği temsilcileri toplantı yaptı. Toplantıda, kentte bugünden itibaren 210 gram ekmeğin 1 lira 25 kuruşa satılmasına karar verildi.

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