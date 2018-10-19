(Görüntülü) Hakkari'de dağda mahsur kalan köpek kurtarıldı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'de kayalıklarda mahsur kalan köpek, güvenlik güçleri ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Hakkari\'ye 7 kilometre uzaklıkta bulunan Depin Polis Kontrol Noktası\'nda görevli polisler, yaklaşık 150 metrede uzunluğundaki kayalaklarda bir köpeğin mahsur kaldığını gördü. Polisler, köpeğin kurtarılması için belediye itfaiye ekiplerini arayarak bilgi verdi. Güvenlik güçlerinin de desteği ile bir itfaiye eri halatla kayalıklara çıkarak köpeği bulunduğu bölgeden indirdi. Olay yerine gelen Veteriner Hekimin sağlık kontrolünü yaptığı köpeğe güvenlik güçleri tarafından yiyecek verildi. Kayalıklarda mahsur kalan köpeğin kurtarılma anı da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.