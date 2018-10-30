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(Görüntülü) Hakkari'de 51,5 kilo eroin ele geçirildi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücünün bir süre sonra terk ettiği kamyonette yapılan aramada, 51 kilo 620 gram eroin ele geçirildi

30 Ekim 2018 20:49

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde polisin \'dur\' ihtarına uymayarak kaçan sürücünün bir süre sonra terk ettiği kamyonette yapılan aramada, 51 kilo 620 gram eroin ele geçirildi. ​Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüksekova\'nın Bağdaş köyü Dilektaşı bölgesinde kamyonetin sürücüsüne \'dur\' ihtarında bulundu. İhtara uymayan sürücü bir süre ilerledikten sonra aracı terk edip gecenin karanlığından da faydalanarak kaçtı. Ekiplerin araçta yaptığı aramada 51 kilo 620 gram eroin ele geçirildi. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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