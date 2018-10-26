(Görüntülü) HAKKARİ SEL NEDENİYLE YOL ÇÖKTÜ, 2 MEZRAYA ULAŞIM KESİLDİ (EK)

HAKKARİ SEL NEDENİYLE YOL ÇÖKTÜ, 2 MEZRAYA ULAŞIM KESİLDİ (EK) SEL NEDENİYLE YOL ÇÖKTÜ, 2 MEZRAYA ULAŞIM KESİLDİ (EK) EVLER TAHLİYE EDİLDİ, EĞİTİME ARA VERİLDİ Hakkari\'nin Yüksekova ilçesinde yağmur etkisini sürdürürken, ilçeye bağlı Kadıköy ve Adaklı köylerinde evlerin çoğu tahliye edilip, eğitime ara verildi. Köylülerin hayvanları için biriktirdiği yaklaşık 10 bin bağ ot da selde sürüklendi. Vatandaşların, küçük ve büyükbaş hayvanlarını da alarak köylerden ayrılmaya çalıştığı görüldü. Yüksekova ve çevresinde 3 gündür etkili olan yağmur, ilçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan 150 haneli Kadıköy ve yaklaşık 100 haneli Adaklı köylerinde sele neden oldu. Sel sularıyla, Kadıköy\'de birçok ev sular altında kaldı. Köyde dün akşam saatlerinde yaklaşık 100 ev, tahliye edildi. Kadıköy\'e yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Adaklı köyünde de sel nedeniyle benzer manzaralar yaşandı. Köyün içerisinden geçen Çemine Deresi, sel suları yüzünden taştı. Köylülerin hayvanları için biriktirdiği yaklaşık 10 bin bağ ot selde sürüklendi. Dere kenarında yaşayan birçok vatandaş dün akşam saatlerinde evlerini boşaltarak daha güvenli noktalarda bulunan yakınlarının evlerine sığındı. Bugün de hem Kadıköy\'de hem de Adaklı köyünde tahliyeler devam etti. Vatandaşlar, küçük ve büyükbaş hayvanlarını da alarak köylerden ayrılmaya çalıştığı görüldü. EĞİTİME ARA VERİLDİ Bölgeye sevk edilen Hakkari İl Özel İdaresi\'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ile belediye ekipleri ise Adaklı köyünden geçen Çemine Deresi\'nin önünü açmak için seferber oldu. Ekipler yaklaşık 20 araçla köyde çalışmalarını sürdürürken, yetkililer Kadıköy ve Adaklı köylerindeki okullarde eğitime ara verildiğini açıkladı. Görüntü Dökümü ---------------------- -Köyden genel görüntüler -Minibüslere binen vatandaşlar -Kadıköy ve adaklı köylerinden genel görüntüler -Sel sularını etkilediği alanlar Yaşar KAPLANYÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) (Tür: Yurt)