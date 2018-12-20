(Görüntülü) Hakkari polisinden ısıtan yardım

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ\'de, polis tarafından öğrencilere kışlık giysi, bot ve kırtasiye yardımı yapıldı. Yardımları alan öğrenciler, soğuk kış mevsiminde kendilerini unutmayan Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve polislere teşekkür etti. Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube ekipleri, kent merkezindeki okulların yanısıra, köy okullarını da ziyaret ederek, burada eğitim gören öğrencilere kışlık giysi, bot ve kırtasiye malzemesi dağıttı. Yardım kolilerini taşıyan polis ekipleri, kendi elleriyle giydirdikleri öğrencilerle bir süre kartopu oynadı.