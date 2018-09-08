(Görüntülü) Hakan Çalhanoğlu: "Bu seviyede bunları atmam lazım, mazereti yok"

Emre KOLTUK / TRABZON (DHA) - A Milli Futbol Takımı oyuncularından Hakan Çalhanoğlu, Rusya\'ya 2-1 mağlup oldukları UEFA Uluslar B Ligi 2’nci Grup\'taki ilk maçlarında çok kötü goller yedikleri, şansları olmalarına rağmen bu fırsatları iyi değerlendiremediklerini söyledi.



Çalhanoğlu, maçın ardından yaptığı konuşmasında şöyle konuştu: \"Çok iyi bir takım olduklarını biliyorduk zaten, fizik olarak Dünya Kupası\'nda çok iyi performans gösterdiler. İlk yarı iyi başlamadık. Çok kötü bir gol yedik. İkinci yarıya iyi başlamak istedik ama yine kötü bir gol yedik. Benim 3 tane pozisyonum oldu, yüzde 100. Onları atmam lazımdı. Bu seviyede bunları atmam lazım. Bunun mazereti yok. Bu mağlubiyeti unutup önümüzdeki maçlara bakmamız lazım. Bu maçlarda da varımızı yoğumuzu ortaya koymalıyız. İnşallah ikinci maçta çok iyi bir performans göstereceğiz.\"



\"KENETLENMEMİZ LAZIM\"



Zamanlarının kısıtlı olduğunu ve bu zamanı en iyi şekilde değerlendireceklerini kaydeden Çalhanoğlu, \"Takımda birbirimizi iyi tanıyoruz, birlikte oynamıyoruz. Milli takım kampına geldiğimiz zaman, zamanımız çok kısıtlı. Yine de hep birlikte kenetlenip oynamaya çalışıyoruz ama zor, kolay değil. Kısa zamanda çok iyi performans göstermeliyiz. Aslında bugünü, bu maçı konuşmamız gerekir. Kötü de değildik, şansımız vardı ama atamadık. Önümüzdeki maç İsveç. İsveç güçlü bir rakip. Zor bir maç olacak. Ama onları da zor durumda bırakmalıyız. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Varımızı yoğumuzu ortaya koyup, bu maçı unutup hatalarımızı da analiz etmeliyiz. İnşallah oradan 3 puanla geri döneriz\" diye konuştu.