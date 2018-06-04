(Görüntülü) Hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı atıklarına havadan denetim

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - MERSİN Büyükşehir Belediyesi, en büyük sorunlarından biri olan hafriyat toprağı, inşaat yıkıntı atıkları ve kırsaldaki çevre kirliliğine, havadan mücadele başlattı. Kentte yürütülen yoğun kentsel dönüşüm ve inşaat faaliyetlerinin sonucu olarak her ay ortaya çıkan binlerce ton hafriyat toprağı ile inşaat yıkıntı atıklarının kontrolsüz dökümü, karadan denetimlerini aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesini harekete geçirdi. Zabıta Daire Başkanı Mustafa Saçıkara önderliğinde kurulan denetim ekibi, ilk kez satın alınan helikopterle havadan denetimler yapmaya başladı. Belirlenen rotada farklı günlerde helikopterle uçan ekip, belediye tarafından merkez ve ilçelerde belirlenen 19 döküm sahasının dışındaki kaçak dökümleri ve çevre kirliliği yaratanları tespit ediyor. Hem kendi döküm alanlarının durumunu havadan kontrol eden ekipler hem de kaçak dökümlere geçit vermiyor. Hafriyat toprağını kullanarak eski maden ocaklarının tahrip ettiği ormanlık alanları rehabilite eden görevliler, inşaat ve yıkıntı atıklarını da işliyor. HAFTANIN 3 GÜNÜ HAVADAN DENETİM Helikopterle denetimin, çevre kirliliğini önleme yönünde uyarıcı bir yöntem olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, \"Gerek denizde gerek karada çevre kirliliğine yönelik sıkıntıları yerinde tespit edip gerekli yaptırımları uyguluyoruz. Helikopterimizle birlikte haftanın 3 günü arkadaşlarımız havadan denetimlerini sürdürüyor. Sadece ceza yazmak değil, caydırıcı bir hizmet olarak bu helikopteri yoğun bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Şehir içerisinde belli bölgelere rastgele atılan hafriyat atıklarıyla ilgili de bu helikopter anında tespitler yapıyor. İlgililer uyarılıyor, gerekirse cezalar yazılıyor\" dedi.