(Görüntülü) Hafriyat kamyonunun ezdiği bisikletin sürücüsü öldü

Dinçer AKBİR/KARTEPE(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ\'nin Kartepe ilçesinde, hafriyat kamyonu caddeye döndüğü sırada yanındaki bisiklete çarparak üzerinden geçti. Bisiklete çarpıp, sürücüsünün öldüğünü fark etmeyen kamyon sürücüsü, çevredekilerin seslenmesiyle durdu. Olay, öğleden sonra, Kartepe Köseköy Fatih Sultan Mehmet Mahallesi\'nde meydana geldi. Osmangazi Caddesi üzerinde ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 HR 490 plakalı hafriyat kamyonu, Kahramanlar Caddesi\'ne döndüğü sırada yanında ilerlemekte olan bisiklete çarptı. Bisiklete çarptığını fark etmeyerek yola devam eden kamyon sürücüsü çevredeki vatandaşların bağırması üzerine durdu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Sağlık ekibi bisiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kimliği belirlenemeyen bisikletlinin cenazesi polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza anı ise sokak üzerindeki bir marketin güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, kamyon marketin önünden geçtiği sırada bisiklet sürücüsünün de hızla kamyonu sağ taraftan geçmeye çalıştığı görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.