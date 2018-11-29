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(Görüntülü) Hafriyat kamyonu devrildi; çekicisi su kanalına düştü

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da devrilen taş yüklü hafriyat kamyonunun çekicisi, damperden ayrılıp yaklaşık 30 metre aşağıdaki su kanalına düştü

29 Kasım 2018 14:15

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da devrilen taş yüklü hafriyat kamyonunun çekicisi, damperden ayrılıp yaklaşık 30 metre aşağıdaki su kanalına düştü. Kazada, sürücü Uğur Mutlu (37) yaralandı. ​Kaza, saat 08.00 sıralarında Aksaray- Ihlara karayolunun 5\'inci kilometresinde meydana geldi. Uğur Mutlu yönetimindeki 68 HY 344 plakalı taş yüklü hafriyat kamyonu, kontrolden çıkıp devrildi. Kazada, damperden ayrılan çekici, yaklaşık 30 metre aşağıdaki boş su kanalına düştü. Kazada, sürücü Mutlu yaralandı. Uğuru Mutlu, çağırılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mutlu\'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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