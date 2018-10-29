(Görüntülü) Hafif ticari aracın çarptığı arkadaşının başında gözyaşı döktü

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da yolun karşısına geçmeye çalışan Abdurrahman Duyar hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanınca arkadaşı gözyaşlarına boğuldu. Duyar, hastanede yaşamını yitirdi. Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde meydana geldi. Gazi Bulvarı Yanyol\'da bulunan iki arkadaş, Yeşildere Mahallesi\'ne geçmek istedi. 200 metre ilerideki üst geçidi kullanmayan Abdurrahman Duyar ve adı öğrenilemeyen arkadaşı, seyir halindeki araçların bulunduğu Gazi Bulvarı\'ndan yolun karşısına geçmek istedi. Yolun ortasına gelen Duyar\'a, bu sırada kent merkezine doğru seyir halinde olan Mevlüt Ç. yönetimindeki 07 BIU 79 plakalı hafif ticari araç çarptı. Abdurrahman Duyar, çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi. AYAKKABILARINI ALIP GÖZYAŞI DÖKTÜ Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Duyar\'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Abdurrahman Duyar\'ı yerde yatarken gören arkadaşı, ayakkabılarını eline alıp gözyaşı döktü. Sağlık görevlilerinin müdahalesi sırasında gözyaşlarına boğulan arkadaşı, uzun süre \"Ne olur bir şey olmasın\" diye ağladı. Sağlık ekiplerinin Duyar\'ı bindirdiği sırada arkadaşı da ambulansa binmek istedi. Ancak polis ekipleri ifadesi alınacak kişinin ambulansa binmesine izin vermedi. Ambulansla özel bir hastaneye götürülen Abdurrahman Duyar, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Araç sürücüsü Mevlüt Ç. ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.