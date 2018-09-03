T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Hafif ticari araç, iki motosiklete çarpıp devrildi: 7 ölü, 3 yaralı (4)

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ Sakarya'nın Kocaali ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden ve yaralananların kimlikleri belirlendi

03 Eylül 2018 02:08

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Sakarya\'nın Kocaali ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden ve yaralananların kimlikleri belirlendi. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Kaya, 54 KS 659 plakalı motosikletin sürücüsü Servet Sezer, 81 DF 289 plakalı motosikletin sürücüsü Murat Orkun Ilgın yaralandı. 81 DL 601 plakalı motosikletin sürücüsü Gökhan Çodar, motosikletlerde bulunan Fatih Sivrikaya ve Yunus Emre Kurt, hafif ticari araçta bulunan Gülcan Morkoç Arslanbaş, Ufuk Arslanbaş, Canan Morkoç Abuhan ve Gülsüm Morkoç yaşamını yitirdi. Ölen 7 kişinin cenazesinin otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi\'ne gönderileceği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ Sakarya KocaaliKazadaMehmet KayaKSServet SezerDFMurat Orkun IlgınDLGökhanFatih SivrikayaYunus Emre KurtGülcan Morkoç Arslanbaş Ufuk Arslanbaş Canan Morkoç AbuhanGülsüm MorkoçSakaryaEğitim
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24