(Görüntülü) Hacizli araçları satın alıp parçalayan 3 kişi tutuklandı

BARTIN, (DHA)-BARTIN?da, hacizli ve rehinli araçları senetle satın alarak parçalayıp satan 3 kişi yakalandı.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, borcunu ödeyemeyen hacizli, rehinli araç sahiplerine ulaşarak, az miktarda para vererek geri kalanı ise senet düzenleyerek satın alan 3 kişiyi takibe aldı. 3 kişinin aldıkları araçları parçalayarak, sattıkları ve geri kalan borçlarını ise ödemedikleri tespit edildi. Yaklaşık 50 aracı parçalayarak sattıkları belirlenen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen S.K., T.A. ve H.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi.