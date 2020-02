(Görüntülü) Hacısalihoğlu: "Anlaşılmış hoca, git dediğimiz oyuncu yok"(3)

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, teknik direktör konusunda arayışlarını sürdürdüklerini belirterek, \"Trabzonspor, sonuç olarak sezonu hocasız geçiremez. Arayışlarımız bu şekilde devam ediyor. Umuyorum ki bu hafta sonuna kadar değerlendirme ve görüşmelerden bir sonuç alınır, Trabzonspor önümüzdeki haftaya yeni teknik adamıyla başlar\" dedi. Asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, kulübün ekonomik durumu, gelecek planlaması, oyuncu ve teknik direktör arayışlarıyla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 2017-18 sezonunun Trabzonspor açısından düşünüldüğü gibi geçmediğini belirten Hacısalihoğlu, \"50\'nci yılda şampiyonluk vaadi verildi. Böyle bir heyecan ve sloganla lige başlandı ama maalesef oluşturulan kadro bu yükü taşıyacak güçte ya da yapılandırmada değildi. O nedenle lig Trabzonspor açısından düşünüldüğü gibi geçmedi. Büyük ümitler, büyük hayal kırıklıkları yaratır. O nedenle taraftarda isyanlar, memnuniyetsizlik, basında eleştiriler oldu. Sonuçta lig arzu edilmeyen şekilde tamamlandı. Umulan gibi olmadı, olağanüstü kongre kararı alındı. Trabzonspor açısından tamamlanan sezon hem sportif açıdan, hem de ekonomik açıdan sıkıntı yaşanan bir sezon olarak hafızalarda kalacak\" dedi. \"ÖNCELİKLİ KONUMUZ EKONOMİ\" Trabzonspor\'un öncelikli konusunun şu anda ekonomi olduğunu anlatan Hacısalihoğlu, şöyle devam etti: \"Bu noktada Trabzonspor\'un büyük zorluklar yaşadığını, sıkıntılar çektiğini tüm kamuoyu biliyor. Aslında belki Türkiye\'deki tüm kulüplerde bu ve buna benzer sorunlar var. Ama biz açıklıkla, şeffaf olarak bunu camiamızla, üyelerimizle, spor kamuoyuyla paylaşıyoruz. Son günlerde döviz fiyatlarındaki artış, oyuncuların tamamına yakınının transfer bedeli döviz bazında belirlendiği için büyük sıkıntı yaşattı, yaşanıyor, gelecek sezon da yaşanacak. Buna bağlı olarak sponsorluklarda da zorluklar yaşanacağını düşünüyoruz. Yani ödemelerdeki artış, gelirlerdeki azalışla birlikte kulüplerin zor günler geçireceğini şimdiden söyleyebilirim. Zaten ekonomik sıkıntılarımız vardı. Bunlarda her türlü düzenlemeyi yapmak mecburiyetindeyiz. En öncelikli konumuz bu. Borçlarda yapılanmaya gidilecek, belki maliyetli giderlerde kısıntı yapılacak, oyuncu sayısı ve ödemelerinde bir tasarruf düşünülecek. Sonuç olarak her şey ekonomik düzenlemeye göre yapılacak. Bu bizim bir düşüncemiz, politikamız değil, mecburiyetimiz. Aslında bütün kulüplerin mecburiyeti. Bunun göz ardı edilmemesi gerekir.\" \"TRABZONSPOR\'UN HER ZAMAN ZİRVEYE OYNAMASI LAZIM\" Trabzonspor\'un sportif olarak hiçbir zaman iddialı ve zirveyi zorlayan bir konumdan geri kalmaması gerektiğini kaydeden Trabzonspor Asbaşkanı Hacısalihoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü: \"Kurulduğu günden bugüne Trabzonspor ligde küme düşmeyen dört takımdan biri. Bu ligin ev sahibi. O nedenle her zaman zirveye oynaması , zorlaması lazım. Gönül ister ki en yukarıda, şampiyon olsun. Ama bu olmuyorsa da Avrupa Kupaları\'na katılacak bir klasmanı elde etmiş olsun. Bunun için kadro yapılanmasında doğru, isabetli bir planlama yapmamız gerekiyor. Bu işleri Türkiye\'de en iyi bilenlerden biri olan sayın Özkan Sümer\'in organizasyonuyla, henüz tespit edilemeyen ve kısa zamanda göreve başlayacak olan teknik direktörümüzün katkıları, yönetimimizin de desteğiyle sağlamaya çalışacağız. Hem taraftarlara umut vaat eden, hem de sonuç ve ekonomik olarak Trabzonspor\'a katkı sağlayacak bir kadro oluşturmak, bununla da taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz.\" \"TRABZONSPOR ÖNÜMÜZDEKİ HAFTAYA YENİ TEKNİK ADAMIYLA BAŞLAR\" Trabzonspor\'da teknik direktör arayışlarına ilişkin de konuşan Hacısalihoğlu, bu konuda şunları söyledi: \"Trabzonspor\'da geçmişte hizmet etmiş, çalışmış, hoca ve futbolcu olarak bulunmuş kişilerden olmasının daha uygun olacağını düşünüyoruz. Bütün yönetimin bu konudaki fikri bu. Ancak düşüncemizin bir karşılığı olması lazım. Bizim düşündüğümüz teknik adamların da Trabzon\'a gelmeye müsait olması, bu zorlu serüvene bizimle birlikte çıkmayı arzu etmesi lazım. Böyle bir uygun isimde buluşamazsak bir yabancı hoca da düşünülebilir. Çünkü Trabzonspor sonuç olarak sezonu hocasız geçiremez. Arayışlarımız bu şekilde devam ediyor. Umuyorum ki bu hafta sonuna kadar değerlendirme ve görüşmelerden bir sonuç alınır, Trabzonspor önümüzdeki haftaya yeni teknik adamıyla başlar. Düşüncemiz bu yönde.\" \"FEDA, VEFA NE DENRİSE DENSİN TASARRUFA GİDİLECEK\" Trabzonspor\'da bir ekonomik düzenleme yapılacağını ifade eden Hacısalihoğlu, şöyle konuştu: \"Yüksek maliyetli oyunculardan mümkün mertebe vazgeçilmeye çalışılacak. Eldeki döviz bazında oyuncularla belki düzenleme yapılacak. Feda, vefa ne denirse densin bir tasarrufa gidilecek, Türk parasına çevrilecek. Bunu şu anda bütün Türkiye\'deki takımların şu dönemde mutlaka yapması lazım. Alacağımız oyuncularda da bu kritere riayet etmemiz lazım. Sonuçta başarı çok önemli ancak ekonomik olarak bir kriz yaratacak, zorlaştıracak harcamalardan da kaçınmanız gerekir. Biz bugünkü şartlar içerisinde bunu yapabildiğimiz kadar yapmaya çalışacağız.\" \"ANLAŞILMIŞ HOCA, GİT DEDİĞİMİZ OYUNCU YOK\" Basında bir çok teknik direktör isminin yer aldığını ve bazı futbolcuların da gönderildiğini söyleyen Hacısalihoğlu, \"Birçok hoca ismi basında çıkıyor. Şu saat itibariyle görüşülmüş, anlaşılmış hiçbir hoca yok. Tabii insanlar yakıştırma yapıyor, birçok hoca isimleri ortaya atılıyor. Bu da sporun içinde var. Oyuncularla ilgili de aynı şekilde bir kısmı gönderiliyor. Şu an itibariyle ne teklif ne de git dediğimiz oyuncular var. Şuana kadar sadece sözleşmesi dolan oyuncularla sözleşme yenilemedik\" diye konuştu. \"ÖNCELİK LİSANS KONUSUNU HALLETMEK\" UEFA lisansının kulüplerin en hayati konularından biri olduğunu da kaydeden Hacısalihoğlu, \"UEFA lisansı yaşanmaması, önceden tedbir alınması gereken sorunlar. Türk futbolcunda maalesef bunlara çok riayet edilmemiş. Kontrol mekanizması iyi işlememiş, kulüpler kendini iyi denetlememiş ama buraya gelinmiş. Lisans konusu şuanda kulüplerin en hayati konusu. Ama herkes santrafor kim alındı, hoca kim oldu onu soruyor. Oysaki hoca kimi alırsan al şayet lisans çıkmamışsa sahaya çıkacak takım bulamazsın. O nedenle birinci öncelik lisans konusunu halletmek\" diyerek açıklamalarını tamamladı.