(Görüntülü Haber)Zonguldak'ta kına dönüşü otomobil tarandı 3 ölü, 1 yaralı (2)

Zonguldak\'ta kına dönüşü otomobil tarandı 3 ölü, 1 yaralı (2)

Zonguldak\'ta kına dönüşü otomobil tarandı 3 ölü, 1 yaralı (2) (Ölenlerin fotoğraflarıyla yeniden)

Zonguldak\'ta kına dönüşü otomobil tarandı: 3 ölü, 1 yaralı

Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta gittikleri kına gecesinden otomobille dönenlere iompalı tüfekle ateç açıldı. Açılan ateşle otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili ailenin arazi anlaşmazlığından aralarında husumet bulunan 20 yaşındaki Erdem A., gözaltına alındı.



Olay, gece saatlerinde Kumtarla Köyü\'nde meydana geldi. Şeref Akyüz, yönetimindeki 67 SL 348 plakalı otomobil ile köy meydanına gelirkenh kimliği belirsiz kişi veya kişilercin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Açılan ateşla kına gecesinden dönen 39 yaşındaki Şeref Akyüz olay yerinde, oğlu 14 yaşındaki Uğur Akyüz ve kuzeni 34 yaşındaki Soner Akyüz ise kaldırıldıkları Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi\'nde öldü. Ağır yaralanan komşularının oğlu 19 yaşındaki Tolga Köse, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Jandarma, şüpheli olarak 20 yaşındaki Erdem A.\'yı gözaltına aldı. Cumhuriyet Savcısı, köye giderek pusu kurulan otomobilde inceleme yaptı. Hastane önüne gelen ölenlerin yakınları ise gözyaşlarını tutamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken bazı kişilerin gözaltına alınabileceği belirtildi.



Erdem A.\'nın ailesinin köyde bulunan orman arazisi yüzünden Soner Akyüz ve ailesiyle aralarında husumet bulunduğu ileri sürüldü. Akşamki köy meydanındaki kınada karşılaşan Erdem A. ve Soner Akyüz\'ün tartıştığı, araya girilmesiyle iki tarafın uzaklaştırıldığı belirtildi.



YAKINLARI O ANLARI ANLATTI



Ölen Şeref Akyüz\'ün yengesi Gülizar Akyüz, silah sesleri üzerine aracın yanına gittiklerinde katliamla karşılaştıklarını söyledi. Kınada iki taraf arasındaki tartışmadan bir süre sonra Soner Akyüz\'ün diğer akrabalarıyla evine gitmek için otomobile bindiğini anlatan Akyüz, şöyle dedi:



\"Kınada kahve önünde Soner\'i sıkıştırmışlar. Ondan sonra ortalık karışmış. Ortalık sakinleşince biz eve çıktık. Soner, Tolga, Uğur ve Şeref arabaya binip gittiler. Aşağıya varır varmaz silahlar patlamaya başladı. Koştuk baktık. Bir tanesi yere atmış kendini. 4\'ünü vurmuş. Bunlar orman kesiminde çalışıyorlar. Orada arazi yüzünden ufak tartışma olmuş. Ramazan bayramından sonra tartışmalardan dolayı Şeref Akyüz\'ü evinin önünde bıçakladılar. Karakolluk oldular. Onlar gitmeden aşağıya pusu kurmuşlar. Kafalarına koymuşlar vurmayı. Katliam bile diyemezsiniz. Görseydiniz. İnsanlık değil. Benim çocuklarım onları o şekilde gördü. Cesetleri biz kendimiz çıkarttık. 3 kişi öldü. Ölenlerden birisinin 7 yaşında oğlu var, bir diğeri 14 yaşında çocuk. Buna yürek dayanmaz. Bizi yaktı, kavurdu bu akşam. En fazla o küçük çocuğun ölmesine çok üzüldüm. Benim de çocuğum var, ona da gelebilirdi. Biz evimize yukarıdan değil de aşağıdan gelmiş olsak belki de benim çocuklarım hedef olacaktı. Onlar zaten kafalarına koymuşlar bunu.\"