(Görüntülü Haber)Zeytinli Rock Festivali sona erdi

Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Edremit ilçesi Altınkum plajında düzenlenen Zeytinli Rock Festivali\'nin kapanışı Bulutsuzluk Özlemi, Pentagram, Mavi Sakal, Kurtalan Ekspres, Baba Zula ve Yedinci Ev grupları ile yapıldı. Zeytinli Rock Festivali son günü olan beşinci gece de muhteşem bir final yaptı. 200 bine yaklaşan seyirci sayısı ile rekor kıran festival kapsamında birbirinden değerli gruplar sahne aldı. Milyon Yapım organizasyondaki final gecesinde sahne alan gruplar katılımcılara da hafızalardan silinmeyecek bir gece yaşattı. Festivalin kapanış konserini veren Bulutsuzluk Özlemi ve öncesinde sahne alan Pentagram Türkiye\'de öncüsü oldukları akım ile gençleri coşturdu. 5 gün boyunca rock müziğe doyan gençler festivalin son günü de 16 ayrı grubu dinleme şansını yakaladı. Zeytinli Rock Festivali\'nin son gününde ana sahnede Kurtalan Ekspres, Baba Zula, Yedinci Ev, Kurban, Mavisakal, Pentagram ve son olarak da Bulutsuzluk Özlemi yer alırken, \'Yüzdeyüz müzik\' sahnesinde ise Yüzyüzeyken Konuşuruz, Başıbozuk, Dört, One More Page, Marla, Fırsattan İstifade, Grapes in the Mouth, Lebowski sahne aldı.