(Görüntülü Haber)Zeki Müren, Bursa'daki kabri başında anıldı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- TÜRK Sanat Müziği\'nin \'Sanat Güneşi\' olarak tanınan ismi merhum Zeki Müren, ölümünün 21\'inci yılında Bursa Emir Sultan Mezarlığı\'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Törene katılan Devlet Sanatçısı Kutlu Payaslı ve çok sayıda kişi dua öncesi \'Sanat Güneşi\'nin, \'Şimdi Uzaklardasın\' isimli ölümsüz eserini seslendirdi. Emirsultan Mezarlığı\'ndaki törene, Zeki Müren\'in yeğeni Sevtuğ Olgaç, Türk Eğitim Vakfı (TEV) Bursa Şubesi Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Çalışkan, Mehmetçik Vakfı (TSKMEV) Bursa Temsilcisi emekli Albay İbrahim Güven. Devlet Sanatçısı Kutlu Payaslı, şarkıcı Gökhan Sezen ile Zeki Müren Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi öğrencileri ve sevenleri katıldı. Törende duygusal anlar yaşayan Müren\'in yeğeni Sevtuğ Olgaç, yaptığı konuşmada Zeki Müren\'in önemine dikkati çekerek, \"Rahmetli ağabeyimiz yardımı göstermeden yapan bir insandı. Öldükten sonra da daha önce yaptığı vasiyetlerinde önemli mal varlılığını önemli iki vakıfa bağışladı. Yardımseverliği böyle üst seviyede olan rahmetli ağabeyim nurlar içinde yatsın\" dedi. TSKMEV Bursa Temsilcisi İbrahim Güven de \"Gönüllerde yaşayan bu insan, TEV ve Mehmetçik Vakfı için sanatçı kişiliğinin ötesinde daha farklı anlamlar taşımaktadır. Çünkü yaşadığı devre göre farklı bir bakış açısıyla mal varlığını Türkiye\'nin iki güzide vakfına bağışlamıştır\" dedi. TEV Bursa Şubesi Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Çalışkan ise, şöyle konuştu: \"Zeki Müren’in Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Eğitim Vakfı\'na yapmış olduğu bağış, diğer insanlar için bir örnek teşkil etmesini diliyorum. Türk Eğitim Vakfı 20 yıl içerisinde yaklaşık yurt içinde 140 bin, yurt dışındı da bin 700 öğrenciye burs vermiş ve hayata atılmalarını sağlamıştır.\" KARANFİL BIRAKTILAR Devlet Sanatçısı Kutlu Payaslı ve vatandaşlar, dua öncesi \'Sanat Güneşi\'nin, \'Şimdi Uzaklardasın\' isimli ölümsüz şarkısını söyledi. Öğrenciler ve konuklar duanının ardından Müren\'in kabrine karanfil bıraktı. Müren için ölümünün 21\'inci yılında Emirsultan Camii\'nde öğle namazının ardından mevlit de okutuldu.