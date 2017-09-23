(Görüntülü Haber)Yörükler dönüş yolculuğuna hazırlanıyor

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA) - MERSİN\'in Erdemli İlçesi\'nde, yaz aylarında ilçeye 85 kilometre uzaklıkta bulunan Toros Dağı eteklerine göçen Köselerli yörükleri dönüş hazırlıklarına başladı. Musa Bozulduğu Mevkii\'ndeki 2 bin 200 rakımda yaz mevsimini geçirdikten sonra dönüşe başlayan Yörüklerin kullanacağı bozuk yollar da iş makineleri ile düzeltiliyor. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Yörükleri konakladıkları bölgede ziyaret edip sorunlarını dinledi. Köselerli Mahallesi muhtarı Kemal Çelik, yörüklerin yaz aylarında sıcaktan etkilenmemek için Toros Dağı eteklerine çıktıklarını belirterek, şöyle dedi: \"Hayvanlarımızı burada otlatıp besliyoruz. Havalar yavaş yavaş soğumaya başlayınca göç hazırlıklarına girdik. Şu anda ekmek yapıyoruz, yoğurt, peynir gibi yiyeceklerimizi hazırlayıp daha sonra aşağı kesimlere gideceğiz. Göç güzergahımızın yolları çok kötüydü. Başkanımıza söyledik ve şuan da yollarımız iş makineleri ile açılıyor. Erdemli Belediyesi\'ne çok teşekkür ediyoruz. Yollarımızın çalışmaları bittikten sonra dönüş yolculuğuna başlayacağız.\" YOLLARI AÇIYOR Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ise, Yörüklerin ülke ekonomisine katkılarının çok büyük olduğunu kaydederek, şöyle dedi: \"Onların yetiştirdiği hayvanlar ülkemizin milli geliri demektir. Burada ciddi bir üretim var. Bizim kültürümüzün yaşatılmasında, bizi biz yapan değerlerin sürdürülmesinde katkısı olan kardeşlerimizin diyarındayız. Şu anda göç hazırlığında olan kardeşlerimizin dönüş yolculuğu güzergahındaki yol açma çalışmalarını yapıyoruz. Biz bu kültürün sürdürülmesi ve yaşatılması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.\"