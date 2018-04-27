(Görüntülü Haber)Yıllar sonra, reklam filminde oynadıkları firmayı ziyaret ettiler

KONYA, (DHA)- KONYA\'da bir gıda firmasının 2010\'da çektiği ilk kurumsal imaj filminde kamera karşısına geçen çocuklar, yıllar sonra aileleriyle birlikte şirketi ziyaret etti. Konya Şeker’in, Torku markası için 2010 yılında çektiği ilk kurumsal imaj filmi olan ve 7-10 yaşlarındaki çiftçi çocuklarıyla çekilen \'Çocuk Korosu\' reklam filmi, yayınlandığı dönemde beğeni toplamıştı. Torku’nun markalaşma sürecinde önemli bir eşiği atlamasını sağlayan ve tüketici ile arasında sağlam bir köprünün kurulmasını sağlayan reklam filmi, içecek sektöründen hava yollarına, kargo hizmetlerinden finansa kadar pek çok reklam projesine de esin kaynağı olmuştu. Reklam filminde, köyde bulunabilecek tencere, ibrik gibi malzemelerden hazırladıkları enstrümanlarla \'Elmaların Yongası\' adlı şarkıyı çalan çocukların sempatik ve doğal tavırları, reklam filminin başarısında en önemli etken olmuştu. Reklam filminde oynayan ve şimdi yetişkin birer birey olan çocuklarla irtibatını kesmeyen Konya Şeker, gençleri Çumra Kampüsü\'nde aileleriyle birlikte ağırladı. 8 YILDA 14 TESİSTEN 45 TESİSE ULAŞILDI Reklam filmi çekildiği dönemde 14 üretim tesisine sahip olan Konya Şeker, aradan geçen 8 yılda 45 tesise ulaştı. Torku ürünlerine de kristal ve küp şeker ile sınırlı sayıdaki çikolata, ev şekerlemelerin yanına bisküviden keke, gofret çeşitlerinden et ve süt ürünlerine, bulgurdan meyve suyuna, limonatadan kahve çeşitlerine, ayçiçeği yağından şarküteri ürünlere kadar yüzlerce çeşit eklendi. \'FİLM ÇEKİLİRKEN ÇOK EĞLENMİŞTİK\' O dönemde reklam filmi çekilirken çok eğlendiklerini ifade eden çocuklar, şunları söyledi: \"O yıllarda Çumra’da çok az fabrika vardı. Ama bugün gezdik gördük ki Konya Şeker ve Torku da tıpkı bizim gibi gelişip serpilmiş ve devasa bir üretim üssü haline gelmiş. Bu tesisleri görmekten dolayı büyük mutluluk duyduk. Başkanımız Recep Konuk bizi unutmadı ve bizim burayı gezip görmemizi sağladı. Kendisinden Allah razı olsun. Bu tesisleri gördükten sonra Torku’nun kısa bir zaman dilimi içerisinde nereden nereye geldiğini bir kez daha kendi gözlerimizle gördük. O dönemde biz çocuktuk ve reklam filmi de bizim için bir eğlence ve oyun idi. Film çekilirken çok eğlenmiştik. Şimdi gördük ki, büyük bir hayalin, büyük bir projenin parçası olmuşuz ve bu büyük işin içinde daha çocukken yer alma şansını yakalamışız.\" O GÜNÜN ÇOCUKLARI, BUGÜNÜN GENÇLERİ Şimdi 15-18 yaş aralığında olan gençler, aileleriyle birlikte hayvancılık yaparak bütçeye katkı sağladıklarını ifade edip, şöyle konuştu: \"Torku’nun reklamı bizim ufkumuzu geliştirdi. Biz o gün çekilen reklam filminde köy koşulları içerisinde kamıştan düdük, tenekeden saz, tahtadan kanun, kabaktan müzik aleti, tahta kaşıklardan enstrüman ve daha nicelerini yapıp kendimizce bir orkestra kurmuştuk. Bugün Torku, Pankobirlik Genel Başkanımız ve Ak Parti Karaman Milletvekilimiz Recep Konuk sayesinde imkânsızlıklar içerisinde imkânsızı başardı. Biz o günün çocukları, bugünün gençlerine aş ve iş alanları oluşturdu. En büyük kazancımız da bu olmuştur.\"