(Görüntülü Haber)Yıkılma tehlikesi olan 130 yıllık camide hala ibadet yapılıyor

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)-Yıkılma tehlikesi olan 130 yıllık camide hala ibadet yapılıyor SİİRT\'te Karakol Mahallesi\'ndeki 130 yıllık Şeyh Maruf Camisi, duvarlarında ve taşıyıcı kolanlarında büyük çatlaklar olmasına rağmen, ibadete devam ediyor. Mahalle sakinleri, kent merkezinde koruma altına alınan 2 camiden biri olmasına rağmen kışın çatısından akan sular yüzünden ibadet yapamadıklarını belirterek, \"2010\'da sözde restorasyon yapıldı ama cami duvarlarındaki ve kolonlarındaki çatlaklar daha da açıldı. Kışın ise çatıdan akan yağmur suları yüzünden ibadet yapamıyoruz\" dedi. Karakol Mahallesi 1006 nolu sokakta bulunan 130 yıllık Şeyh Maruf Camisi, yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya. Şeyh Maruf tarafından yapıldığı belirten camii cemaati, caminin yıkılma tehlikesi taşıdığını, kışın ise tavandan gelen yağmur sularından ötürü ibadetlerini yerine gelemediklerini söyledi. Caminin daha önce Bitlis Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında restorase edildiğini belirten mahalle sakinleri, bu çalışmanın yeterli olmadığını ve cami duvarları ile kolonlarının yeniden çatladığını söyledi. Caminin alt bölümünde tarihi bir kuyunun olduğunu belirten camii yetkilileri, kuyunun halen aktif olduğunu ve çalışır durmada olduğunu anlattı. Kuyunun yanısıra camiye rahatlıkla gelip ibadet etmek isteyen vatandaşlar için ise evlerin arasında özel geçitler olduğunu belirten mahalle sakinlerinden Hüseyin Çelepkulu, \"Burası tarihi bir camidir, ancak bakımsızlıktan ötürü yıkılma tehlikesi arz etmektedir. Camimiz tarihi olduğundan burada tarihi kuyumuz ve camiye rahatlıkla gelebilmek için özel sabat adı verilen, yani geçitler yapılmıştır. Bizler camiye yakın yerlerde esnafız ve sürekli bu camiye gelmekteyiz. Bu camimiz 130 yıldan beri hizmet veriyor. Bundan önceki yıllarda restore edildi ancak iyi yapılmadığı için dökülmeye başlandı. Bizim genel anlamda tarihimize sahip çıkmamız gerekiyor. Bir şekilde buranın tekrar restore edilmesini talep ediyoruz yetkililerden\" dedi. Mahalle sakinleri ve esnaf, para toplayıp onarım yapmak istediği ancak koruma altındaki 2 camiden biri olduğu için restore edilmediği öğrenildi. Mahalle sakinleri, bu yüzden yetkililerin, cami yıkılmadan restore edilerek yeniden ibadete hazır hale getirilmesini istedi