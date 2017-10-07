(Görüntülü Haber)(Yeniden)İstanbul'da köpekbalıklarıyla dalış keyfi

Betül Karabacak-Faruk Kahraman / İstanbul, 07 Ekim (DHA) - TÜRKİYE’NİN en uzun akvaryum tüneline sahip ViaSea Akvaryum’da 30 Eylül\'de başlayan köpek balıklarıyla dalma etkinliği heyecanlı görüntülere sahne oluyor. İstanbul’un fethinin de canlandırıldığı dekorlarla süslenen akvaryumda gerçekleşen özel su altı showları ziyaretçilere keyifli anlar yaşatıyor. 88 metre tünel uzunluğu ile İstanbul’un en uzun akvaryum tüneli olma özelliğine sahip ViaSea Akvaryum, on binlerce deniz canlısını içerisinde barındırıyor. VATOZLARI BESLEME İMKANI Kum kaplanı, gitar, yay ağızlı ve siyah yüzgeçli köpekbalıklarının bulunduğu Tuzla\'da yer alan ViaSea Akvaryum\'da 7 bin canlının içerisinde, balıkadamların eşliğinde yüzmek isteyenler ayrıca vatozları da elleriyle besleme imkanı buluyor. 45 dakika süren dalış etkinliğinde dalış eğitimi, balık besleme, balıklar arasında yüzme ve profesyonel balıkadamlar gözetiminde dalmanın tüm detayları ziyaretçilere aktarılıyor. Dalış keyfini deneyimleyen DHA ekibi de aktiviteyi keyifli ve heyecanlı buldu. \"İNANILMAZ HEYECANLI VE ENTERESAN BİR DENEYİM\" Bu kadar heyecanlı olacağını beklemediğini söyleyen Betül Karabacak, \"Çok heyecanlıydı. Bu kadar beklemiyordum. Çok değişik bir deneyim oldu. İlk defa yaptım. Önce köpekbalıklarıyla birlikte aynı havuzda yüzdük. Güvenlik sebebiyle bize çok yaklaştırmadılar ama inanılmaz heyecanlıydı. Sonra da vatozlara mama verdik. O da çok enteresan bir deneyim oldu. Çok tuhaf bir yapıları var. Kesinlikle tavsiye ederim çünkü çok farklı bir deneyimdi. İnsan bunu tatmış olmak istiyor. Yaşadıktan sonra biraz daha o hissi anlayabiliyorsunuz. Korkanlar içinse korkacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ben hiç endişelenmedim, baştan sonra eğlenceli bir aktiviteydi\" dedi. \"BALIKLAR DAHA SEVİMLİ\" Balıklarla bir arada olmanın çok farklı bir his olduğunu söyleyen Merve Dundar ise \"Balıklarla bir arada olmak çok farklı oldu, çok heyecanlıydı. Bir korku olmadı ama vatozlar suratınıza, başınıza değdikçe çok garip hissediyorsunuz. Çok güzel bir deneyimdi. Küçük balıklar aslında daha sevimliler çarptıklarını hissetmiyorsunuz bile. Vatozların üstünüze doğru gelmesi ayrı bir heyecan. Onları beslemek de çok keyifliydi. Heyecanlı, güzel bir aktivite bence\" diye konuştu.