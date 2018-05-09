(Görüntülü Haber)YENİDEN -TGC TÜRKİYE GAZETECİLİK BAŞARI ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Murat DELİKLİTAŞ-Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA) Türkiye Gazeteciler Cemiyeti \'Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri\', düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Doğan Haber Ajansı muhabiri İrfan Sapmaz \"Filistinli Göstericinin Vurulma Anları\" başlıklı TV haberi ile TV Haber Dalında ödüle değer bulundu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti\'nin bu yıl 59.sunu düzenlediği Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri Taksim\'de bir otelde düzenlenen törenle sahiplerine takdim edildi.Törene gazeteciler, TGC üyeleri, STK Temsilcileri, ekonomi ve siyaset dünyasının isimleri katıldı. TGC BAŞKANI OLCAYTO: GAZETECİLİK ONURLU BİR MESLEKTİR Tören Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto\'nun açılış konuşması ile başladı. Olcayto; \"Ödül alan arkadaşlarımız çok zor bir dönemde yine de habercilik yapılabildiğini gösterdiler. Gazetecilik onurlu bir meslektir. Gazetecilik her dönemde yapılabilir. Yeter ki yolunu bilin. Gazetecilik, eleştirel gazeteciliktir. Bundan vazgeçmeyin. Arkadaşlarımız da bunu yaptılar. En zor koşullarda bile çok iyi haberler sergilemeyi başardılar\" dedi. DHA MUHABİRİNE TELEVİZYON-HABER DALINDA ÖDÜL Daha sonra ödül törenine geçildi. Basın,Televizyon-Radyo ve İnternet olmak üzere üç ana dalda toplam 23 ödül sahiplerine verildi. Televizyon -Haber DalındaDoğan Haber Ajansı muhabiri İrfan Sapmaz 15 Aralık 2017 tarihinde Doğan Haber Ajansı\'nın yayınladığı \"Filistinli Göstericinin Vurulma Anları\" başlıklı TV haberi ile ödülü almaya hak kazandı. Sapmaz ödül aldıktan sonra yaptığı konuşmada, \"Öncelikle uzun yıllardır üyesi olduğum Türkiye Gazeteciler Cemiyeti\'ne, jüri üyelerine teşekkür ediyorum. Ve tabii ki sahada heyecanımı paylaşan Doğan Haber Ajansı\'ndaki arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum\" dedi. Törende ödülleri kazananlar ise şöyle oldu; BASIN-HABER: -Siyasal: Nurettin Kurt Hürriyet Gazetesi\'nde 22 Haziran 2017 tarihinde yayınlanan “Tank Değil Ben Çarptım\" başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. -Ekonomi: Burak Coşan Hürriyet Gazetesi\'nde 20 Mart 2017 tarihinde yayınlanan “Ekmeğimizle Oynuyorlar\" başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu -Haber Toplum: Zehra Özdilek Cumhuriyet Gazetesi\'nde 3 Haziran 2017 tarihinde yayınlanan “Ohal İstismarı\" başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu -Eğitim: Yusuf Doğan Habertürk Gazetesi\'nde 23 Mart 2017 tarihinde yayınlanan “Tez Pazarı\'nda Kapı 3 Bin TL\'den Açılıyor\" başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu -Sağlık: Mesude Erşan Hürriyet Gazetesi\'nde 17 Haziran 2017 tarihinde yayınlanan “Verem Turistleri\" başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu. -Kültür-Sanat-Magazin: Ömer Erbil Hürriyet Gazetesi\'nde 13 Ekim 2017 tarihinde yayınlanan “Hasbahçe\'ye İmar\" başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu -Spor: Murat Ağca Habertürk Gazetesi\'nde 31 Ağustos 2017 tarihinde yayınlanan “Şaka Değil Gerçek: Sakat Pist!\" başlıklı haberiyle ödüle değer bulundu -Köşe Yazısı: Atilla Türker Habertürk Gazetesi\'nde 29 Haziran 2017 tarihinde yayınlanan “Antalyaspor\'da Menajer Vurgunu\" başlıklı yazısıyla ödüle değer bulundu. -Araştırma: Gülistan Alagöz Hürriyet Gazetesi\'nde 11-13 Mayıs ve 25 Temmuz 2017 tarihlerinde yayınlanan “Dönüşüm İnsanları\" başlıklı araştırmasıyla ödüle değer bulundu. -Röportaj- Söyleşi: Demet Yalçın Güneş Cumhuriyet Gazetesi\'nde 7-11 Mart 2017 tarihleri arasında yayınlanan “Bitmeyen Dram: Çocuk Gelinler\" başlıklı röportajıyla ödüle değer bulundu. Sayfa Düzeni: -Birinci Sayfa Düzeni: Mehmet Deniz Özkök Habertürk Gazetesi\'nde 19 Temmuz 2017 tarihinde yayınlanan birinci sayfasıyla ödüle değer bulundu. -İç Sayfa Düzeni: Ercan Arıkan Habertürk Gazetesi\'nde 30 Ocak 2017 tarihinde yayınlanan 22. sayfasıyla ödüle değer bulundu. -Karikatür: Bu dalda ödüle değer eser bulunamadı. -Fotoğraf: Selahattin Sönmez Hürriyet Gazetesi\'nde 15 Haziran-9 Temmuz 2017 tarihleri arasında yayınlanan “Adaleti Yolda Arayanlar\" fotoğraf serisiyle ödüle değer bulundu. TELEVİZYON-RADYO -TV Haber Dalında *İrfan Sapmaz 15 Aralık 2017 tarihinde Doğan Haber Ajansı\'nın yayınladığı “Filistinli Göstericinin Vurulma Anları\" başlıklı TV haberi ile ödüle değer bulundu. -TV Haber Araştırma Dalında *Duygu Kaya 9 Aralık 2017 tarihinde Habertürk TV\'de yayınlanan “Hayallere Engel\" başlıklı haber dosyası ile ödüle değer bulundu. -TV Haber Program Dalında -Cüneyt Özdemir 9 Aralık 2017 tarihinde CNN Türk TV\'de yayınlanan “5N1K: Reza Zarrab Özel\" konulu haber programı ile ödüle değer bulundu. -TV Belgesel Dalında *Kerime Senyücel 15 Mart 2017 tarihinde TRT Belgesel TV\'de yayınlanan “Bilun: Sürgünün Son Tanığı\" belgeseli ile ödüle değer bulundu. -TV Kültür Sanat Dalında Bu dalda ödüle değer eser bulunamadı. -Tv Spor Dalında *Orhan Ayhan 26 Şubat 2017 tarihinde TRT Spor TV\'de yayınlanan “Efsane Boksör Marcel Cerdanö başlıklı programı ile ödüle değer bulundu. -TV Kamera Çalışması Dalında *Hasan Dönmez ve Murat Karataş 26 Kasım 2017 tarihinde Habertürk TV\'de yayınlanan “Her Şey Vatan İçin\" başlıklı haber dosyası ile ödüle değer bulundu. -Radyo Haber-Program Dalında *Sevin Okyay 26 Mart 2017 tarihinde NTV Radyo\'da yayınlanan Cinayet Masası programı ile ödüle değer bulundu. İNTERNET -İnternet Haber Dalında *Emre Kızılkaya 6 Ekim 2017 tarihinde www.hurriyet.com.tr internet sitesinde yayınlanan “Google Aramalarında Türkiye\'nin Gizli Portresiö başlıklı haberi ile ödüle değer bulundu -İnternet Röportaj Dalında *Mahmut Hamsici 10 Ekim 2017 tarihinde www.bbc.com/turkce sitesinde yayınlanan “IŞİD\'den Kaçan Iraklı Türkmen Kadın\" başlıklı röportajı ile ödüle değer bulundu. NEZİH DEMİRKENT ÖZEL ÖDÜLÜ Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu 2017 Nezih Demirkent Özel Ödülü\'nün Hürriyet Gazetesi Ekonomi Yazarı Jale Özgentürk\'e verilmesini kararlaştırdı. Görüntü Dökümü: --------------------- -Salondan detay -Olcayto\'nun konuşması -Ödül töreninden detaylar -Dha muhabirinin ödül alması -Ödül alanların toplu fotoğraf çekilmesi -Genel ve detaylar