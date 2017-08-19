(Görüntülü Haber)Yazlık sinema günleri Perihan Savaş'la başladı

İSTANBUL,(DHA)- ESENLER\'de \'Yazlık Sinema Günleri\', usta sanatçı Perihan Savaş\'ın katılımıyla başladı. \'Yazlık Sinema\'nın ilk gününde Perihan Savaş, başrolünde oynadığı \"Sosyete Şaban\" filmini Esenler\'de yaşayan vatandaşlar ile beraber izledi. Esenler Belediyesi, Türk sinemasının unutulmaz yönetmenlerini en beğenilen filmleriyle andı. ?Yazlık Sinema Günleri?nin açılışı 15 Temmuz Şehitler Parkı\'nda ünlü sanatçı Perihan Savaş\'ın katılımıyla gerçekleşti. Yönetmenliğini Kartal Tibet\'in yaptığı, usta sanatçılar Kemal Sunal ve Perihan Savaş\'ın başrollerini paylaştığı \"Sosyete Şaban\" filmi, Kartal Tibet\'in hayatının anlatıldığı sinevizyon gösteriminin ardından, 15 Temmuz Şehitler Parkı\'na kurulan beyaz perdeye yansıtıldı. Perihan Savaş da kendi rol aldığı filmi Esenlerliler ile beraber seyretti. YAZLIK SİNEMA\'YA YOĞUN İLGİ Yazlık sinema keyfine Esenler\'de yaşayan vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sinemaseverler çekirdek, patlamış mısır ve gazoz eşliğinde açık havada sinema izlemenin keyfini çıkardı. Kızıyla yazlık sinema?nın tadını çıkaran 22 yaşındaki Aydın Sarıyer; \"Bu etkinliğin olması çok güzel, Esenler Belediyesi\'ne çok teşekkür ediyorum\" şeklinde konuştu. Kız kardeşiyle eski günlerin hissini yaşamaya geldiğini kaydeden Sibel Gökçe, \"Bu gibi etkinliklerin yapılması, geçmişin yaşatılması çok güzel\" dedi. Güvenlik görevlisi olan Halit Sarıyer daha önce hiç yazlık sinema izlemediğini belirtti. Sarıyer, \"Bizim zamanımızda bu gibi sinemalar yoktu, nesil olarak yetişememiştim. Şuan bu duyguyu yaşadığım için çok mutluyum\" diyerek duygularını ifade etti. Şimdilerde eski filmlerin tadını aradığını aktaran Beyhan Pınarbaş, \"Eski filmler daha güzel burda olmak çok güzel\" ifadelerini kullandı. \"TÜRK SİNEMASI\'NA SAHİP ÇIKMAMIZ MÜTHİŞ\" Usta sanatçı Perihan Savaş, Esenler Belesiye Başkanı M. Tevfik Göksu\'ya \'Yazlık Sinema Günleri\' ile Türk sinemasına sahip çıktığı için teşekkür ederek, \"Biz Perşembe akşamları özellikle bayanlar ve çocuklar açık hava sinemasına giderdik. Koltuğumuzun altına yastıklarımızı alır, çekirdeklerimizi alır, müthiş bir keyif yaşardık. Şu anda da bunu görüyorum. Çok güzel bir tablo. Başkanım size çok teşekkür ediyorum. O kadar güzel bir şey yaptınız ki en azından Türk sinemasına sahip çıkmanız, Türk filmlerine sahip çıkmanız ve Esenlerde yaşayan insanlara böyle bir güzelliği sunmanız çok güzel. Esenlerliler size imreniyorum? ifadelerini kullandı. \"YAZLIK SİNEMA KOMŞULUK İLİŞKİLEEİNİ GELİŞTİRİYOR? Esenler Belediye Başkanı Göksu, \'Yazlık Sinema Günleri\'nin komşuluk ilişkilerini geliştirdiğini belirterek, ?Bizler eğer mekanda buluşamıyorsak, apartmanda buluşamıyorsak; hiç olmazsa yıldızların altında komşularımızla buluşup tanış olalım dedik. İnsan hayatında en güzel şey yaşamında hikayesinin olmasıdır. Eğer bir insanın yaşamında hikayeler varsa o hikayeleri size aktarabiliyorsa onun hayatla olan bağı farklıdır. Bakın burada koşuşturan çocuklarımız var. Bu çocukların hikayesi burada başlıyor. 10 yıl sonra bu çocukların o hikayeleri öyle gelişir ki bu hikayelerin sonunda aşklar, muhabbetler başlar. İşte biz bu organizasyonları bunlar için yapıyoruz? şeklinde konuştu. UNUTULMAZ FİLMLER VE YÖNETMENLER YAZLIK SİNEMA\'DA 18-27 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek ?Yazlık Sinema Günleri?nde 9 film gösterimi yapılacak. 15 Temmuz Şehitler Parkı\'nda ücretsiz olarak sinemaseverlerle buluşacak filmler, her akşam saat 20.30\'da başlayacak. Açık havada sinema keyfi yaşamak isteyen herkes Yeşilçam\'ın unutulmaz filmlerini \'Yazlık Sinema Günleri\'nde seyredebilecek. Bu yıl ilki gerçekleşecek \'Yazlık Sinema Günleri\'nde; \"Gelin\", \"Gülen Gözler\", \"Selvi Boylum Al Yazmalım\", \"Sosyete Şaban\", \"Birleşen Yollar\", \"Reis Bey\", \"Çizme\", \"Minyeli Abdullah\" ve \"Süt Kardeşler\" filmleri seyirciyle buluşacak. Etkinlik kapsamında, perdeye yansıyacak filmlerin efsanevi yönetmenleri de filmlerini sinevizyon gösterimiyle anlatılacak. GÜN GÜN İZLEYİCİLERLE BULUŞACAK FİLMLERİN LİSTESİ 19 Ağustos Cumartesi - Gülen Gözler 20 Ağustos Pazar - Minyeli Abdullah 21 Ağustos Pazartesi - Gelin 22 Ağustos Salı - Birleşen Yollar 23 Ağustos Çarşamba - Reis Bey 24 Ağustos Perşembe - Çizme 25 Ağustos Cuma - Selvi Boylum Al Yazmalım 26 Ağustos Cumartesi - Süt Kardeşler (FOTOĞRAFLI)