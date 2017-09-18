(Görüntülü Haber)Yaz tatilinde ağaçtan düşerek ölen Şeyhmus'u arkadaşları unutmadı

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Derik İlçesi\'ndeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencileri, yaz tatili sırasında ağaçtan düşerek yaşamını yitiren 9 yaşındaki Şeyhmus Atsız\'ı sırasına çiçek koyarak andı. Derik İlçesi Zeytinpınar Mahallesi\'ndeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 3\'üncü sınıfını bitiren Şeyhmus Atsız, yaz tatilinde çıktığı dut ağacından düşerek hayatını kaybetti. Atsız\'ın arkadaşları, sırasını çiçek koydukları arkadaşlarını unutmadıklarını söyledi. Sınıf arkadaşını kaybeden ve aynı sırayı paylaşan Havin Atsız, Şeyhmus\'un en iyi arkadaşı olduğunu belirterek, \"Onu asla unutmayacağım. 3 yıl aynı sırada oturduk \" dedi. Aynı sınıf öğrencilerinden Addul Şimşek de, \"Artık o yok, onu unutmayacağız\" diye konuştu. Sınıf öğretmeni Ayşe Aktaş da, Şeyhmus Atsız\'ın geçtiğimiz yıl yapılan sınavlarda ilk 3\'e girdiğini hatırlatarak, \"Şeyhmus benim en başarılı ve en saygılı öğrencilerimden biriydi. Ama maalesef onu böyle bir kazada kaybettik, sınıfça onu sevdiğimizi belirtmek istiyoruz, onu unutmayacağız\" dedi. Şeyhmus Atsız\'ın babası ve Zeytinpınar Mahallesi Muhtarı Serdar Atsız ise, öğrencilerin bu davranışları karşısında çok duygulandığını ifade ederek, şöyle konuştu: \"Oğlumu kaybetmenin acısını hala yaşıyorum. Okuldaki öğretmenleri ve arkadaşlarının oğlumu unutmaması, acımı bir nebze de olsa dindirdi. Çocuğumun okuldaki başarısı iyiydi. Gerek öğretmenleri, gerekse öğrenci arkadaşları onu çok seviyorlardı. Okulların tekrar eğitim öğretime başlamasıyla okul yöneticilerinin böyle bir hazırlık yapmaları beni mutlu etti. Bir Şeyhmus gitti benim için, bütün öğrenciler birer Şeyhmus\'tur.\"