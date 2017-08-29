T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber)YARALI TERÖRİST, OVACIK BAŞSAVCISINI ŞEHİT ETMİŞ

YARALI TERÖRİST, OVACIK BAŞSAVCISINI ŞEHİT ETMİŞ Kahramanmaraş'ın Nurhak İlçesi'nde, 2 teröristin öldürüldüğü çatışmada yaralı olarak ele geçirilen 'Azad Cüngüş' kod adlı Gürbüz Topçu'nun, Tunceli'nin Ovacık İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun'u şehit e

29 Ağustos 2017 18:25

YARALI TERÖRİST, OVACIK BAŞSAVCISINI ŞEHİT ETMİŞ
Kahramanmaraş\'ın Nurhak İlçesi\'nde, 2 teröristin öldürüldüğü çatışmada yaralı olarak ele geçirilen \'Azad Cüngüş\' kod adlı Gürbüz Topçu\'nun, Tunceli\'nin Ovacık İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun\'u şehit eden PKK\'lı olduğu belirlendi. Jandarmanın yaptığı ilk incelemede; 2\'si ölü, 1\'i yaralı ve 2\'si de sağ olarak ele geçirilen teröristlerden yaralı olarak yakalanan \'Azad Cüngüş\' kod adlı terörist Gürbüz Topçu\'nun, Tunceli\'nin Ovacık İlçesi?nde 19 Eylül 2012 tarihinde Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun?a silahlı düzenleyip şehit ettiği saptandı. Hastanede tedavisi süren teröristin, taburcu olduktan sonra sorguya alınacağı belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YARALI TERÖRİST OVACIK BAŞSAVCISINIETMİŞ Kahramanmaraş NurhakCüngüşGürbüz Topçu Tunceli OvacıkCumhuriyet Başsavcısı Murat UzunPKKJandarmanınEylülHastanede

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Aşıyı emperyalizmle açıklamak mantık dışı; aşıda tereddüdü olanlar tıbbı bıraksın"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24