T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber)Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Haber-Kamera Tolunay DUMANTARSUS(Mersin), (DHA)MERSİN?in Tarsus ilçesinde Toros Dağları'nda karla kaplı doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için yem bırakıldı

10 Şubat 2018 16:01

Haber-Kamera Tolunay DUMANTARSUS(Mersin), (DHA)MERSİN?in Tarsus ilçesinde Toros Dağları\'nda karla kaplı doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için yem bırakıldı. İlçenin kuzey kesimindeki Gülek Mahallesi\'nin 1370 rakımlı Kandilsırtı ve Karboğazı mevkilerinde son dönemde oldukça etkili olan kar yağışı yaban hayatını da olumsuz şekilde etkiliyor. Kar nedeniyle birçok yaban hayvanı olumsuz kış şartlarından etkilenerek yiyecek bulmakta güçlük çekerken, Mersin Büyükşehir Veteriner Hizmetleri Daire Başkanlığı\'na bağlı Tarsus Hayvanat Bahçesi ekipleri, yılkı atları için saman, arpa, küspe, vahşi hayvanlar ve kimsesiz köpekler için mama, kuşlar için de mısır ve buğdaydan oluşan 1.5 ton yem haftada 1 kez gerekli görüldüğü takdirde 2 kez doğaya bırakılıyor. Hayvanat Bahçesi Müdürü Mesut Özdemir, Özellikle kış aylarında doğada yaşam süren hayvanların zorlandığı dönemlerde yemleme yapıyoruz. Biz bu yemleme işini rutin hale getirdik. Haftalık olarak yemleme yapıyoruz, yaptığımız yemleme yılkı atlarına yönelik değil, doğada bulunan tüm vahşi hayvanlara ve kuşlara yönelikte yemlemeyi yapıyoruz. Buralarda tilki, çakal, kurt ve köpek benzeri yırtıcı hayvanlarda yiyecek bulmakta zorlanıyor bu nedenle onlara da kedi köpek maması türünde yemeler bırakarak bu hayvanları da göz ardı etmiyoruz dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Tolunay DUMANTARSUSMersin DHAMERSİNTarsusToros DağlarıGülek MahallesiKandilsırtıKarboğazıKarMersin Büyükşehir Veteriner Hizmetleri Daire BaşkanlığıTarsus Hayvanat BahçesiHayvanat Bahçesi Müdürü MesutBiz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24