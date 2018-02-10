(Görüntülü Haber)Yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Haber-Kamera Tolunay DUMANTARSUS(Mersin), (DHA)MERSİN?in Tarsus ilçesinde Toros Dağları\'nda karla kaplı doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için yem bırakıldı. İlçenin kuzey kesimindeki Gülek Mahallesi\'nin 1370 rakımlı Kandilsırtı ve Karboğazı mevkilerinde son dönemde oldukça etkili olan kar yağışı yaban hayatını da olumsuz şekilde etkiliyor. Kar nedeniyle birçok yaban hayvanı olumsuz kış şartlarından etkilenerek yiyecek bulmakta güçlük çekerken, Mersin Büyükşehir Veteriner Hizmetleri Daire Başkanlığı\'na bağlı Tarsus Hayvanat Bahçesi ekipleri, yılkı atları için saman, arpa, küspe, vahşi hayvanlar ve kimsesiz köpekler için mama, kuşlar için de mısır ve buğdaydan oluşan 1.5 ton yem haftada 1 kez gerekli görüldüğü takdirde 2 kez doğaya bırakılıyor. Hayvanat Bahçesi Müdürü Mesut Özdemir, Özellikle kış aylarında doğada yaşam süren hayvanların zorlandığı dönemlerde yemleme yapıyoruz. Biz bu yemleme işini rutin hale getirdik. Haftalık olarak yemleme yapıyoruz, yaptığımız yemleme yılkı atlarına yönelik değil, doğada bulunan tüm vahşi hayvanlara ve kuşlara yönelikte yemlemeyi yapıyoruz. Buralarda tilki, çakal, kurt ve köpek benzeri yırtıcı hayvanlarda yiyecek bulmakta zorlanıyor bu nedenle onlara da kedi köpek maması türünde yemeler bırakarak bu hayvanları da göz ardı etmiyoruz dedi.