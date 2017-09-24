(Görüntülü Haber)Voleybolun duayen ismi Epirden, evinde ölü bulundu

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - TÜRK voleybolu ve plaj voleybolunun duayen ismi 63 yaşındaki Hasan Uğur Epirden, Antalya\'da oturduğu evinde ölü bulundu. Merkez Muratpaşa İlçesi Güzeloba Mahallesi Güzelyurt Asmalı Sokak C8/2\'de oturan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi üyesi Hasan Uğur Epirden\'den, İstanbul\'daki eşi 2 gün haber alamayınca dün yakınlarına haber verdi. Gidilen evde çağrılara yanıt alınamayınca polise haber verildi. Çilingirin açtığı evde Hasan Uğur Epirden ölü bulundu. Epirden\'in cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gökürüldü. Hasan Uğur Epirden\'in eşi Gülbin Epirden, eşinin telefonlarına yanıt vermediğini, internet sayfasında da yazı görmeyince endişelendiğini belirterek, “Arkadaşlara haber verdim. Polisle kapıyı açmışlar ve öldüğünü görmüşler. Kendisi 2 ay önce ayaklarından ameliyat olmuştu, iyiydi. Ölmeden önce telefonla konuştum. Çok iyi olduğunu, benim kendime dikkat etmemi istedi. Acım çok büyük. Çok üzgünüm. Konuşamayacağım\" diyerek gözyaşı döktü. Hasan Uğur Epirden\'in cansız bedeni bugün eşi ve arkadaşları tarafından alınarak Uncalı Camii\'ne götürüldü. Burada morga alınan Hasan Uğur Epirden\'in cenazesinin yarın İstanbul\'a götürüleceği ve Zincirlikuyu\'da kılınacak namazın ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı\'nda toprağa verileceği kaydedildi. Epirden\'in ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.