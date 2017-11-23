(Görüntülü Haber)Van'ın Karabet Geçidi'nde kar çilesi

Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN, (DHA)-VAN ve çevresinde etkili olan yağmur, dün akşam satlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. 56 mahalle yolunun ulaşıma kapanmasına neden olan kar, özellikle Van-Bahçesaray yolunda çileye dönüştü. Kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreyi bulduğu 2985 rakımlı Karabet Geçidi\'nde birçok araç yolda kara saplandı. Araçlar vatandaşların yardımıyla kurtarılırken, karla mücadele ekipleri ise yolun kapanmaması için sürekli çalışma yaptı. Doğu Anadolu Bölgesi\'nde kış kendini hissettirmeye başladı. Van\'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte hafta boyunca etkili olan yağmur yerini kent merkezi ve yüksek kesimlerde kar yağışına bıraktı. Van-Bahçesaray karayolunun 2985 rakımlı Karabet Geçidi\'nde kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu. Sisle birlikte etkili olan yağış, araç trafiğini zaman zaman olumsuz yönde etkiledi. Hazırlıksız oldukları için birçok araç yolda kardan çıkamadı. Sürücüler, dondurucu havada zincir takarken, kayıp kardan çıkamayan araçlar ise vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Karın etkisini artırması ve görüş mesafesinin düşmesi üzerine bölgeye karla mücadele ekipleri sevk edildi. Karayolları 11\'inci Van Bölge Müdürlüğü 111\'inci Şube Şefliği\'ne bağlı Görentaş Şantiyesi ile Van Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Başkanlığı ekipleri, yolun kapanmaması için sürekli çalışma yaparken, buzlanmaya karşı da tuzlama yapıldı. Bu arada kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 56 mahalle yolunun açılması için de çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.