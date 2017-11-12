(Görüntülü Haber)'VAKIF ESERLERİNE SAHİP ÇIKIYORUZ'

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, kentteki vakıf eserlerine sahip çıktıklarını söyledi. Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Burdur ve ilçelerinde Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü\'nün yaptığı çalışmalar hakkında açıklama yaptı. Burdur Ulu Cami\'de yaşanan sıkıntı konusunda gerekli tedbirlerin alındığını belirten Özçelik, \"Camide küçük bir yerde su sızıntısından dolayı bir sıkıntı yaşanmıştı. Gerekli görüşmeler yapılarak tamirat hemen yapıldı. İlerleyen zamanda kapsamlı şekilde tadilat ve bakım çalışmaları yapılacak\" dedi. Merkez Tepe Mahallesi\'ndeki Dökmecikızı Mescidinin onarımına ise 1 ay içinde başlanacağını aktaran Özçelik, \"Gölhisar İlçesi\'nde bulunan Himmet Dede Camii için Kültür ve Turizm Bakanımız Numan Kurtulmuş ve eşi Sevgi Kurtulmuş\'un da talepleri doğrultusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Antalya Bölge Müdürlüğü ile görüşmelerimiz neticesinde 2 ay içerisinde yıkılıp yeniden yapılacak\" diye konuştu. Özçelik, Himmet Dede Camii için proje hazırlandığını ve maliyeti konusunda çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bayram Özçelik, Burdur merkezdeki tarihi Hoca Bali Hamamı rölövesinin eksikliklerin giderilmesi için Antalya Kültür Varlıkları Koruma Kurulunda görüşüleceğini kaydetti. Özçelik, \"Burdur ve ilçelerinde cami, mescit, tarihi yapı ve ibadethane gibi yerlerin bakım ve onarımı konusunda tüm gelişmeleri takip ediyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum\" dedi.