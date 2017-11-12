T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber)'VAKIF ESERLERİNE SAHİP ÇIKIYORUZ'

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, kentteki vakıf eserlerine sahip çıktıklarını söyledi

12 Kasım 2017 17:59

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, kentteki vakıf eserlerine sahip çıktıklarını söyledi. Ak Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Burdur ve ilçelerinde Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü\'nün yaptığı çalışmalar hakkında açıklama yaptı. Burdur Ulu Cami\'de yaşanan sıkıntı konusunda gerekli tedbirlerin alındığını belirten Özçelik, \"Camide küçük bir yerde su sızıntısından dolayı bir sıkıntı yaşanmıştı. Gerekli görüşmeler yapılarak tamirat hemen yapıldı. İlerleyen zamanda kapsamlı şekilde tadilat ve bakım çalışmaları yapılacak\" dedi. Merkez Tepe Mahallesi\'ndeki Dökmecikızı Mescidinin onarımına ise 1 ay içinde başlanacağını aktaran Özçelik, \"Gölhisar İlçesi\'nde bulunan Himmet Dede Camii için Kültür ve Turizm Bakanımız Numan Kurtulmuş ve eşi Sevgi Kurtulmuş\'un da talepleri doğrultusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Antalya Bölge Müdürlüğü ile görüşmelerimiz neticesinde 2 ay içerisinde yıkılıp yeniden yapılacak\" diye konuştu. Özçelik, Himmet Dede Camii için proje hazırlandığını ve maliyeti konusunda çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bayram Özçelik, Burdur merkezdeki tarihi Hoca Bali Hamamı rölövesinin eksikliklerin giderilmesi için Antalya Kültür Varlıkları Koruma Kurulunda görüşüleceğini kaydetti. Özçelik, \"Burdur ve ilçelerinde cami, mescit, tarihi yapı ve ibadethane gibi yerlerin bakım ve onarımı konusunda tüm gelişmeleri takip ediyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum\" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HABER KAMERA Mesut MADANBURDUR DHAAK Parti Burdur Milletvekili BayramAk Parti Burdur Milletvekili BayramBurdurVakıflar Genel MüdürlüğüVakıflar Bölge MüdürlüğüBurdur Ulu CamiGerekliMerkez Tepe Mahallesi Dökmecikızı Mescidinin

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24