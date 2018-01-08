(Görüntülü Haber)UÇAĞA KAÇAK BİNDİ, İFADESİ ALINIYOR

Haber: Murat ÇAKIR / İstanbul DHA İstanbul-Antalya seferini saat 09.00\'da yapması planlanan Onur Havayolları uçağında, kalkış öncesi hazırlıklar tamamlandıktan sonra yolcu sayımı yapıldı. Sayımda 1 yolcu fazla çıkınca uçağa polis çağrıldı. Uçağa biletsiz yada yanlış bindiği iddia edilien R.K isimli 28 yaşındaki erkek yolcunun kaçak olarak bindiği anlaşıldı. R.K., polis tarafından Atatürk havalimanı İç Hatlar Büro Amirliği\'ne götürülerek ifadesi alındı. Bu işlemin ardından R.K\'nın Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü\'ne götürülmesi bekleniyor.