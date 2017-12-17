(Görüntülü Haber)Türkiye çay demleme birincisi açıklandı Kar suyu ile demlenen çay daha leziz

RİZE\'de, Ticaret Borsası tarafından düzenlenen yarışmada, Türkiye Çay Demleme birincisi seçilen Aytül Turan, en iyi çay demlemenin tekniklerini anlattı. Turan, karın eritilmesi ile elde edilen minareli az saf su ile demlenen çayın moleküllerinin suya iyi karıştığını ve çayın daha leziz olduğunu söyledi. Rize Ticaret Borsası tarafından düzenlenen, ?En İyi Çay Demleme? Yarışması?nda birinci seçilen Aytül Turan, Çamlıhemşin İlçesi karla kaplı Çat Vadisi\'nde doğal güzellikler arasında en iyi çay demleme tekniklerini anlattı. Çayı erittiği kar suyu ile demleyen Turan, karın eritilmesi ile elde edilen minareli az saf su ile demlenen çayın moleküllerinin suya iyi karıştığını ve çayın daha leziz olduğunu açıkladı. Turan, Yerleşim alanı dışındaki kar çok temiz. Bu karı erittiğimizde enfes bir çay demleyebiliriz. Kar suyu minareli az, fakir ve saf bir su. Böyle olunca çay molekülünü suya verebiliyor ve ortaya daha leziz bir çay çıkıyor dedi. ÇAYA SEVGİ KATIYOR En iyi çay demlemenin sırrını da anlatan Turan, çayın tadı ve aromasının en iyi alınabileceği porselen demlikte demlenmesi önerisinde bulunarak, şöyle konuştu 4 kişilik çay demleme için 4 küçük çay bardağı suyu üst demliğe dökeriz. Buna 1 küçük bardak dolusu kuru çay ilave ederiz. 20 dakika süre ile demlemeye bırakırız. Burada önemli nokta sıcak suyun üzerine kuru çayı koymaktır. Çayı koyup üzerine su koyarsak çayın haşlanmasını sağlarız ve istediğimiz tat ve aromayı alamayız. Çay demleme süresince demliğin ucu tıkanırsa çayın aroma kıvamı içerisinde kalır. İyi çay için temiz su kullanılmalı. Isıtılmış ve bekletilmiş su kullanılmamalı. Hafif dinlenmiş su kullanılması iyi olur. Çayı demlerken biraz da sevgi katmak gerekir. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Aytül Turan açıklamalar Detaylar HABER KAMERA Aytekin KALENDER RİZE (DHA)