(Görüntülü Haber)Türk pasta şefi İngiltere’den iki ödül ile döndü

Gonca Yağcı, Londra, 11 Kasim, (DHA)- İngiltere’nin Birmingham kentinde düzenlenen dünyanın en büyük kek ve pastacılık fuarlarından Cake International’daki yarışmada, pasta şefi Metin Taşcı, özel tasarım pastasıyla, birincilik ödülünün sahibi oldu Fuara Bursa’dan katılan 22 yıllık pasta şefi Metin Taşcı, uluslararası kategoride yarıştığı iki yarışmada ayrı ayrı birincilik ve ikincilik ödüllerini almaya hak kazandı. Dünyanın en başarılı pasta şeflerinin hünerlerini gösterdiği festivalde, Taşcı’nın Türkiye’deki pide ve kebap salonlarından esinlenerek tasarladığı pasta süslemesi, yüzden fazla adayın arasından birinci seçildi. Farklı bir kategoride,Taşcı’nın festival salonunu canlandırdığı pasta süslemesi ise ikincilik ödülüne layık görüldü. Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu üyesi milli pasta şefi Metin Taşcı, ilk kez katıldığı yarışmada, Türkiye’ye iki ödül kazandırmanın mutluluğu ve gurunun yaşadığın söyledi. Pastalar iki buçuk ayda tamamlandı Bursa’daki Rıhtım Pastaneleri’nde halen pasta şefi olarak çalışan Taşcı şunları söyledi: ‘’Bu yıl ilk defa uluslararası bir yarışmaya katıldım. Dünyanın en zor ve katılımı en fazla olan yarışmalardan biriydi. Yarışmaya iki farklı kategoride katıldım. Biri kendi ülkenizden esinlenerek yaratacağınız diğeri de bireysel seçeceğiniz bir konudan oluşuyordu. Yarışmada 1200 yarışmacı vardı. Yaklaşık on kategori vardı. En büyük ilgiyi de şeflerin kendi ülkelerinden esinlenerek tasarladıkları pastalar oldu. Ben de Türkiye’ye ait olabileceğini düşündüğüm kebap, pide ve döner salonu yaptım. Çok büyük ilgi gördü ve konsept olarak ilgi çekti. Zor bir yarışmaydı. Yarışmaya girerken çok umutlu değildim ama altın madalyayı almam da beni çok sevindirdi’’ Taşcı iki pastanın yapımını yaklaşık 2 buçuk ayda tamamladığını da ekledi. 1950 yılından bu yana Bursa’da pastacılık sektöründe faaliyet gösteren Rıhtım Pastaneleri’nin Genel Müdürü Ali Genç de İngiltere’deki bu uluslararası fuarına pasta ustaları ile katıldıklarını belirterek, kendisini Türkiye’ye kazandırdığı madalyalar için tebrik ettiklerini ifade etti. Taşcı, beş yılda bir Almanya’da düzenlenen pastacılık olimpiyatlarına katılarak Türkiye’yi temsil etmeyi planlıyor.