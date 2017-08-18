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(Görüntülü Haber)TÜPRAŞ'TA YANGINI KENDİ İTFAİYESİ SÖNDÜRDÜ

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde bulunan Tüpraş İzmit Rafinerisi'nde çıkan yangın, kuruluşa ait itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü

18 Ağustos 2017 19:36

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde bulunan Tüpraş İzmit Rafinerisi'nde çıkan yangın, kuruluşa ait itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.Bugün öğle saatlerinde, Tüpraş İzmit Rafinerisi'nde Faz 2 olarak adlandırılan kısımda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına, Tüpraş'a ait itfaiye ekibi müdahalede bulundu. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü. Yangın sırasında belediyenin itfaiye ekiplerinden yardım alınmadı. SAYAÇLARIN DEĞİŞİMİ SIRASINDA PARLAMA OLDU Tüpraş İzmit Rafinerisi yangınla ilgili basın açıklamasında bulundu. Tüpraş tarafından yapılan açıklama şöyle:"Bugün saat 14.00'te, Tüpraş İzmit Rafinerisi ürün iskelesinde sayaçların değişimi sırasında açığa çıkan ürün parlaması nedeniyle kısa süreli dumanlama olmuştur. Rafineri teknik emniyet ekiplerimiz olaya müdahale ederek kontrol altına almış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Gelişmenin rafineri operasyonlarına ve çevreye etkisi bulunmamaktadır" Görüntü Dökümü Rafineriden dumanların yükselmesi Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) -

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