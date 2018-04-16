(Görüntülü Haber)Trump'ın serbest bırakılmasını istediği rahibin yargılanmasına başlandı EK

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump\'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'la görüşmesi sırasında serbest bırakılmasını talep etmesiyle gündeme gelen, terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK adına suç işlediği suçlamasıyla tutuklu bulunan ABD\'li rahip Andrew Craig Brunson hakkında, İzmir 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde açılan davanın görülmesine başlandı. Brunson\'un, \'örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek\'ten 15 yıla, \'devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek\' suçundan da 20 yıla kadar olmak üzere toplam 35 yıl hapisle cezalandırılması talep edildi. Duruşmayı izlemek için ABD\'li 2 senatör ile yakınları da geldi. ABD Başkanı Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın görüşmesinde, serbest bırakılmasının talep edilmesiyle gündeme gelen rahip Andrew Craig Brunson\'un, 2016 yılının Eylül ayında, \'milli güvenliği tehdit eden faaliyetlerde bulunduğu\' iddiasıyla eşi Norine Lyn Brunson\'la birlikte sınır dışı edilmesi kararlaştırıldı. İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü\'nün 28 Eylül\'deki yazısı üzerine Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 yıldır Türkiye\'de yaşayan Brunson çiftini, Mimar Sinan Mahallesi\'ndeki evlerinden aldı. Türkiye\'deki oturum izinlerinin de bittiği belirlenen çift, İl Göç İdaresi\'ne teslim edildi. GİZLİ TANIĞIN İFADESİYLE TUTUKLANDI Sınır dışı işlemleri sürdürüldüğü sırada, FETÖ/PDY soruşturmasında gizli tanık, rahip Andrew Craig Brunson aleyhine savcılıkta ifade verdi. Gizli tanık, ifadesinde Brunson\'un, çeşitli illerde misyonerlik faaliyetlerinde bulunduğunu ve FETÖ\'nün, dinler arası diyaloğu geliştiren örgüt değil; dini oluşum olduğunu söylediğini ileri sürdü. FETÖ\'nün imamlarıyla özelikle de örgütün \'Ege Bölgesi imamı\' firari Bekir Baz\'la sık sık görüştüğü öne sürülen Brunson ve eşinin, FETÖ\'yle ilgili şemada isimlerinin yer aldığı ve yurt dışından kendilerine kaynak aktarıldığı iddia edildi. Bu suçlamalarla 9 Aralık 2016 tarihinde adliyeye sevk edilen Brunson çiftinden rahip Andrew Craig Brunson tutuklandı, eşi Norine Lyn Brunson da serbest bırakıldı. İDDİANAME KABUL EDİLDİ Rahip Andrew Craig Brunson hakkında hazırlanan iddianamede, \'örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği\' gerekçesiyle 15 yıla, \'devletin güvenliği bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etmek\' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İzmir 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nce iddianame kabul edildi. DURUŞMAYA ABD\'Lİ SENATÖRLER İLE YAKINLARI GELDİ ABD\'li rahip Brunson, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Brunson\'un yargılanmasını izlemek için ABD\'li 2 senatör ile yakınları da duruşmaya geldi. Jandarma timleri, duruşmanın yapılacağı Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü\'nün çevresinde güvenlik önlemi alırken, tek tek kimlik kontrolü yapıldı. İDDİANAMADE ÖNEMLİ SUÇLAMALAR YER ALDI Öte yandan iddianamede, rahip Brunson hakkında çarpıcı ayrıntılar bulunuyor. Brunson\'un, din adamı görüntüsü altında terör örgütleri PKK ve FETÖ adına suç işlediğine, bu örgütlerin genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğuna, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığına iddianamede yer verildi. Brunson\'un, ayrıca FETÖ\'nün üst düzey üyeleriyle kod isimlerini bilerek, görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde \'Ege Bölgesi imamı\' firari Bekir Baz, onun yardımcısı Murat Safa ve hakkında \'silahlı terör örgütü üyesi olmak\'tan dava açılan tutuklu sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç\'la da görüşmeler yapıp, strateji belirlediği iddia edildi. İddianamede ayrıca rahibin, görev yaptığı İzmir Protestan Diriliş Kilisesi\'nde PKK ile FETÖ\'yü övücü ve bölücü içerikli konuşmalar yaptığı, özellikle Kürtler\'in yaşadığı bölgelerde sistematik çalışma yürüttüğü, bu amaçla İzmir\'de sadece Kürtler\'in alındığı \'Mesihin Kürdi Kilisesi\'ni kurduğu suçlaması da yer aldı. Taksim\'de, 2013 yılındaki Gezi Parkı eylemleri organizasyonunda yer aldığı ileri sürülen Brunson\'un, FETÖ\'nün 15 Temmuz 2016\'daki darbe girişiminden 5 gün sonra bir arkadaşına gönderdiği e-maildeki \'Türk halkı her zamanki gibi askerin yanında yer almadı. Her şey kötüye gidiyor ama sonunda kazanan biz olacağız\' ifadesi de yine iddianamede yer aldı. Hakkında gizli ve açık tanık ifadeleri de olan rahip Brunson\'un Türk savaş uçağı pilotlarının başarısından bahseden birine, Fethullah Gülen\'i kast edip, \"Sizin pilotunuz yok ki. Onlar bizim oradaki hocanın duasıyla uçan pilotlar. Onlar hocaya, hoca da bize bağlı\" dediği öne sürüldü.