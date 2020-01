(Görüntülü Haber)Trakya'da yağmur bereketi

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- TÜRKİYE\'nin bazı bölgelerinde kuraklık yaşanırken tahıl ambarı Trakya\'da yağmur yağışları üreticinin yüzünü güldürdü. Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, \"İlkbaharda da yağış alırsak verimli bir yıl geçireceğimize inanıyoruz. Geçen yıl 300 kilo ortalama aldığımız topraklarımızdan ortalama 500 kilo verim bekliyoruz\" dedi. Türkiye\'nin büyük bölümü kuraklıkla mücadele ederken, ülkenin tahıl ambarı olarak bilinen Trakya\'da yağışlar üreticilerin yüzlerini güldürdü. Sadece Edirne\'de yıllık metrekareye beklenen 600 kilogram yağışın son 4 ayda 353 kilo düşmesi, buğday ve ayçiçeğinde yüksek verimin beklentisini artırdı. Edirne Ziraat Odası Başkanı Cengiz Yorulmaz, bu yıl Doğu ve Güneydoğu\'da kuraklık bulunduğunu belirterek, şunları söyledi: \"Geçen yıl bizde de kuraklık vardı. Geçen yıl bu anlamda Trakya\'da 120 bin dönümlük alanı ekilemedi, barajlarda su seviyesinin düşmesinden dolayı. DSİ su vermedi bu barajlara. Ama bu yıl Eylül ayından bu yana, 353 kilo metrekareye yağış düştü. Bu bizim için çok sevindirici. Kışlık ürünlerimiz şu an çok güzel özelikle buğdaylarımız. Geçen yıl kuraklıktan dolayı buğday, Şubat ayında toprak üzerine çıktı. Ama bu yıl düzenli şekilde yağış alıyoruz. Böyle giderse barajların doluluk oranı yükselirse, geçen yıl çeltik (pirinç) ekili arazilere verilmeyen su verilecek ve çeltik ekili alanlar çoğalacak. Bilindiği gibi biz iki üründe dışa bağımlıyız. Biri çeltik, biri ayçiçeği. Türkiye\'de çeltik ekiminin yüzde 50\'sini Edirne karşılıyor. Bu anlamda bu ülke ve ekonomik açıdan önemli ürün, dışa bağımlılığı azaltmak için. Ekili alanları artırmalıyız. Ayçiçeğinde de dışa bağımlıyız. Ve bu anlamda taban suyu olmadan ayçiçeği olmuyor. Bu yıl inşallah taban suyu yükseliyor. Bunun göstergesi düşen kaynak sularımızın debileri arttı. İlkbaharda da yağış alırsak verimli bir yıl geçireceğimize inanıyoruz. Geçen yıl 300 kilo ortalama aldığımız topraklarımızdan ortalama 500 kilo verim bekliyoruz.\" \'TÜRKİYE BU YIL SAMAN İTHAL ETMEZ\' Türkiye\'nin saman ithal etmesini buğday ekili arazilerin azalmasından kaynaklandığını söyleyen Yorulmaz, şöyle devam etti: \"Türkiye\'de ekili buğday arazilerin azalması ve yaşanan kuraklıklardan dolayı saman olmadığı için ülkede saman ihtiyacı doğuyor. Kuraklıktan dolayı sap olmadığı için, Türkiye saman ithal etmek zorunda kalıyor. Verim artışı olduğunda sap artışı da oluyor. Bir buğday ne kadar tane verirse sap oranı da o kadardır. Buğday dekarda 500 kilo verirse aynı kiloda da saman çıkar oradan. Bunun matematiği böyledir. Bu yıl tahminim saman sıkıntısı olmayacak. Trakya iç farklı illere saman ihtiyacını karşılayan bölge. Ege Bölgesi\'nde bu anlamda çok sıkıntı yaşanıyor. Trakya bu yıl ülkenin dışarıdan saman ithal etmesini önleyecek diye düşünüyorum.\" Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, binlerce dekar ekili araziyi sulayan Kırklareli ve Kayalı barajlarının dolu olduğunu bölgenin istenilen yağışı aldığını belirterek, \"Ekili arazilerimiz yıllık ortalamanın üzerinde yağış aldı. Kentte yaklaşık 460 bin dekar ekili arazimizde barajlarında dolu olmasıyla verimde artış bekliyoruz\" dedi. Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, yağışlardan memnun olduklarını ve buğdayda verimde artış beklediklerini söyledi. \'AYÇİÇEK VE BUĞDAY, ÇİFTÇİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜR\' Edirne\'nin Büyükdöllük Köyü\'nde çiftçi Mustafa Kezer, bu yılki yağış düzeyinin çok güzel olduğunu anlatırken, şöyle konuştu: \"Son 6 yıldır buğdaylar böyle yağış almadı. Tahminim verimlerde çok artış olacak. Hele bir de kar yağarsa daha güzel olacak. Kar demek üre gübresi demek. Doğuda kuraklık var televizyonlardan izliyoruz. Ama Trakya\'doa şu an yağışa ihtiyaç kalmadı. Karda yağarsa tabii daha da iyi olacak. Toprak daha çok su depolar, yazın yağış olmayıp kuraklık olsa da bu yağışlardan sonra ayçiçeği de olur, buğday da. Verim de yüksek olur. Bu sene buğdayda boy daha uzun olacak. Sap ne kadar çok olursa hayvanlar için iyi olacak. Geçen seneden daha yüksek verimler bekliyoruz. Bu sene ayçiçeği ve buğday, çiftçinin yüzünü güldürür.\" \'SAMAN DA OLACAK SOMUN DA\' Çiftçilerden Mehmet Uluçay, bu yıl yağan yağmurla birlikte buğdayın sapı uzun olup veriminin artacağını belirterek, \"Geçtiğimiz yıllara bakarak bu sene yağışlar daha kuvvetli yağıyor. Bir de kar yağarsa daha iyi olur. Daha kışın yarsındayız, hayvanları sal otlar, o vaziyette ekinler. İnşallah çok iyi verim alacağız. Saman da olacak, somun da. Saman; hayvanlara, somun; insanlara. Hepimiz yiyeceğiz. Bu sene bizim burada kuraklık hiç yok, çok güzel. Çok güzel yağışlar yağdı bu sene. Allah herkese versin. Yağan yağmurdan dolayı çok memnunuz. Yağan yağmurdan yazın kuraklık da olsa ekin etkilenmeyecek\" dedi. TRAKYA\'DA BARAJLAR YÜZDE 57 DOLU DSİ 11\'nci Bölge Müdürlüğü, Trakya\'da içme ve sulama amaçlı kullanılan ve toplam 857 bin 630 bin metreküp depolama hacmi bulunan 11 barajda 314 milyon 655 bin metreküp su bulunduğunu ve doluluk oranının yüzde 57 olduğunu açıkladı.