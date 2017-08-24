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(Görüntülü Haber)Traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Adem DURMAZ/ KORKUTELİ(Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Korkuteli İlçesi'nde, traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

24 Ağustos 2017 13:47

Adem DURMAZ/ KORKUTELİ(Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Korkuteli İlçesi\'nde, traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. 34 yaşındaki Bayram Koçar\'ın kullandığı 20 HS 816 plakalı traktör, dün akşam saatlerinde Kırkpınar Mahallesi girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Ters dönen traktörün altında kalan Bayram Koçar olay yerinde yaşamını yitirirken, yanında bulunan 72 yaşındaki Mahmut Küçükekiz ise yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla traktörün altından çıkartılan Küçükekiz, ambulansla Korkuteli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Bayram Koçar\'ın cesedi Korkuteli Devlet Hastanesi morguna konuldu.

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