(Görüntülü Haber)Trabzon'un 100'üncü kurtuluş yılı dönümü kutlandı

Osman ŞİŞKO/TRABZON, (DHA)- TRABZON\'un düşman işgalinden kurtuluşunun 100\'üncü yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı. Valilik önündeki törene, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı Mithat Kutanoğlu, Garnizon Komutanı Albay Osman Akyıldız, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkân, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.Trabzon Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Büyükşehir Belediyesi adına Atatürk Anıtı\'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Trabzon Valisi Yücel Yavuz\'un Atatürk Anıtı’na çelenk sunduğu sırada bir sokak köpeğinin tören alanına girdi. Görevlilerin müdahalesiyle sokak köpeği tören alanından uzaklaştırdı. Kutlama töreni, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi\'nde yapılan çeşitli etkinliklerle devam etti.