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(Görüntülü Haber)Trabzonspor'da Sosa ve Esteban krizi çözüldü

Tolga SAĞLAMSERİK(Antalya), (DHA)- ANTALYA?da 2?nci yarı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, bugün saat 11

07 Ocak 2018 18:19

Tolga SAĞLAMSERİK(Antalya), (DHA)- ANTALYA?da 2?nci yarı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, bugün saat 11.00?de yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti. Sosa ile Esteban da izinsiz olarak 2 gün gecikmeli kampa katıldı. Kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından kondisyon çalışmalarına yer verildi. Son bölümde ise yarı sahada çift kalede maç oynandı. TRABZONLU ÖĞRETMENLERDEN ANTRENMANA ZİYARET Trabzon?dan seminer için Antalya?ya gelen öğretmenler de antrenman öncesi takımla birlikte hatıra fotoğrafı çektirip, başarı dileklerinde bulundu. MUSTAFA?DA SORUN YOK Dün günün ikinci çalışmasında akşam antrenmanının son bölümünde ayağında ağrı hisseden ve sağlık ekibinin eşliğinde antrenman sahasından ayağı sarılı bir şekilde çıkan Mustafa Akbaş, bugün yapılan antrenmanda yer aldı. SOSA, ESTEBAN VE SAVAŞ DA KATILDI Bu arada 5 Ocak?ta kampa katılması gereken Sosa ile Esteban da izinsiz olarak 2 gün gecikmeli kampa katıldı. Takımın bugünkü antrenmanına katılan iki oyuncu için yönetimin cezai yaptırım uygulayacağı belirtildi. Ayrıca 1461 Trabzon?dan kamp kadrosuna dahil edilen genç oyuncu Savaş Çakır da bordo-mavililerin antrenmanında yer aldı. N?DOYE YARIDA BIRAKTI Trabzonspor?un Antalya kampı, takımda yaşanan sakatlıklar nedeniyle oldukça şanssız geçiyor. Burak Yılmaz?ın dışında diğer hafif sakatlık yaşayan oyuncuların takımın antrenmanına katılması yüzleri güldürse de, bugün yapılan çalışma sırasında kalçasında ağrı hisseden N?Doye antrenmanı yarıda bıraktı. MUHARREM USTA BOMBALADI Trabzonspor?un bugün yapılan antrenmanını izlemeye gelen Başkan Muharrem Usta ve beraberindeki yöneticiler bir süre teknik heyet ve basınla sohbet etti. Daha sonra Başkan Muharrem Usta, saha kenarında Genel Sekreter Gençağa Meriç?in koruduğu kaleye şut çekti. Usta?nın isabetli şutları dikkat çekti. ASBAŞKAN ÇUBUKÇU FOTOĞRAF ÇEKTİ Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu ise takımın antrenmanı sırasında fotoğraf makinesiyle futbolcuların fotoğrafını çekti.

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