(Görüntülü Haber)Trabzon’da görme engellilerden farkındalık yürüyüşü

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) - TRABZON’da Görme Engelliler Sanat ve Spor Kulübü, 15 Ekim Dünya Görme Engelliler Günü dolayısıyla yürüyüş düzenledi, görme engellilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekildi. Uzunsokak’ta bir araya gelen Trabzon Görme Engelliler Sanat ve Spor Kulübü üyeleri ve çok sayıda kişi 15 Ekim Dünya Görme Engelliler Günü dolayısıyla Atatürk Alanı’na kadar yürüdü. Yürüyüşte ellerinde ‘Bastonla tanışalım hayatı paylaşalım’, ‘Engel olmayın’ ve ‘Engellere inat bağımsız bir hayat’ şeklinde yazılı döviz taşıyan grup, görme engellilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti. Grup adına konuşan Trabzon Görme Engelliler Sanat ve Spor Kulübü üyesi Şeyma Bulut, Braille alfabesi yardımıyla açıklamada bulundu. ‘SOKAKLARI PAYLAŞALIM’ Bulut, görme engelli vatandaşların kent sokaklarında sorunlar yaşadıklarını belirterek bu sorunların ortadan kaldırılmasını istedi. Kimseye muhtaç olmadan yaşamak istediklerini dile getiren Bulut şöyle konuştu: “Bizler görme farklılığı olanlar, sizler gibi bu güzel şehirde kimseye muhtaç olmadan yaşamak istiyoruz. Sokakları beraber paylaşalım istiyoruz. Sizlerin özgürce yürüdüğünüz caddelerde, bizlerde özgürce bastonumuzla yürüyelim istiyoruz. Kaldırımlarda direk, dükkân malzemesi, reklam tabelası, araç ve benzeri hiçbir engel olmasın istiyoruz. Empati kurarsak birbirimizi anlayabiliriz, farklılıklarımızın tümünü ortadan kaldırabiliriz.” Açıklamanın ardından etkinlik sona erdi.