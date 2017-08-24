(Görüntülü Haber)TOKİ'nin Uşak'taki dükkanları açık artırmayla satıldı

Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, (DHA) - BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Uşak Kentsel Dönüşüm Alanı\'nda bulunan 1. ve 2. Etap\'taki mülkiyeti kendisine ait 397 işyerinin satışı, açık artırmayla yapıldı. Uşak\'ta eski tabakhane ve sanayi bölgesinde kentsel dönüşümü hayata geçiren TOKİ, bölgede 1051 konut ve 923 işyerinin yapımını tamamladıktan sonra mülkiyetindeki 397 işyerini açık artırma usulüyle satışa sundu. Ramada Hotel\'de bugün yapılan açık artırmaya işyerlerini satın almak isteyen 600 kişi katıldı. Büyüklükleri 30 ile 472 metrekare, muhammen bedeli 77 bin ile 2 milyon 200 bin lira arasında değişen, yüzde 25 peşin, 120 ay vadeyle satışa sunulan işyerlerinin satışı noter huzurunda TURYAP tarafından gerçekleştirildi. Uşaklı işadamları, esnaf ve vatandaşlar otel önünde müzayedeye girebilmek için sabahın erken saatlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. \'TABAKHANE ÇAĞDAŞ BİR BÖLGE OLDU\' Bir saat gecikmeli başlayan açık artırma öncesi alıcılara konuşan TURYAP Genel Müdür Yardımcısı Deniz Çağlar şöyle dedi: \"Uşak\'ta önceden tabakhane ve sanayi bölgesi olan bölge, şimdi çok modern ve çağdaş bir bölge oldu. 100 bin metrekarelik alanda TOKİ ve Uşak Belediyesi\'nin birlikte yaptığı proje sonucunda 1051 konut, 923 işyeri inşa edildi. TOKİ, iki yıllık bir çalışma sonucunda bölgeye yeni bir yaşam alanı kazandırdı. Bugün Uşak\'ta tarihi bir gün, yoğun bir katılım oldu. İşyerlerinin açık artırma ile satışı sonrasında buradan aldığımız teklifleri, TOKİ\'nin satış onayına sunacağız.\"